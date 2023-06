Za krásného letního počasí hostil atletický stadión Emila Zátopka ve staroboleslavské Houštce třetí dějství prvoligové soutěže družstev mužů a žen.

Přestože kolínské týmy nastoupily v silně zdecimovaných sestavách a tentokrát ani jeden z nich nevyhrál, udržely oba naději na postup do finále mistrovství České republiky, přičemž muži už jsou před posledním kolem jen kousek od něj.

Michal Satrapa tentokrát postrádal nejen dlouhodobě zraněného Matyáše Čudlého, ale prozatím nejvíce bodujícího závodníka Vojtěcha Sellnera, zraněného Lukáše Soukala, start v juniorské reprezentaci absolvovali tento den v Banské Bystrici Matyáš Vaněk, Jiří Synek a Šimon Kratochvíl a chyběl i Antonín Tvrzník. Už před startem první disciplíny tak měl kolínský tým manko oproti ideální sestavě zhruba 90 bodů!

Do soutěže Kolíňáci vstupovali se ziskem 6 bodů z chodecké soutěže na 10 000 metrů zásluhou Jakuba Zajíce (62:35,88). Prvních sobotních 11 bodů vybojoval na nejdelší trati 10 000 metrů Janis Mach v osobním rekordu 32:29,36 min. a 8 bodů získal v běhu na 800 metrů Marek Nedvěd, který zaběhl čas 1:58,72 min., jen těsně za osobním maximem. Tradičně silnou disciplínou je pro kolínské vrhače hod kladivem. Ten vyhrál hodem dlouhým 63,84 m Martin Buryan, šestou příčku vybojoval Jan Balát (53,37) a hned za ním se seřadili Karel Hanuš (49,95), Vlastimil Trnka (49,11) a Pavel Peňáz (45,18), a to znamenalo zisk 35 bodů! Skvěle si vedli oba hostující překážkáři, když Jan Tűrk vyhrál tuto disciplínu časem 15,15 s a Jan Groček doběhl třetí za 15,75 s. Pak sice přišel při reprezentační absenci všech kolínských sprinterů nulový zisk z běhu na 100 metrů, ale v hodu oštěpem vybojoval Jakub Dudáš druhé místo a 11 bodů kvalitním výkonem 58,44 m a velmi dobrý bodový zisk přidali ještě pátý Pavel Krejča (55,52) a desátý Jan Groček (50,39). Skok daleký přinesl naopak bod jediný za 614 cm Dominika Holuba a běh na 400 metrů dva body díky výkonu 52,70 s Marka Nedvěda. V polovině závodu si oslabený kolínský tým držel pozici mezi nejlepšími družstvy.

V rozeskakování závodu výškařů ale došlo k nešťastné události, kdy Pavel Krejča při jednom ze skoků vletěl hlavou přímo do stojanu a musel být převezen k ošetření do nemocnice, což znamenalo pro kolínské družstvo další oslabení. Naštěstí vše dobře dopadlo a Pavel se ještě odpoledne na stadión vrátil. I tak skok vysoký znamenal kolínský zisk 11 bodů zásluhou druhého Jiřího Adamce, který se dostal přes 203 cm. Ve skoku o tyči přišlo další kolínské vítězství díky Janu Tűrkovi, který překonal 458 cm. V soutěži diskařů se dařilo vítězi kladiva Martinu Buryanovi, který hodem dlouhým 40,59 m obsadil 5. příčku a získal 8 bodů. Další tři pak přidal desátý Pavel Peňáz (37,23). Dvoustovka sice žádný zisk nepřinesla, ale na 1500 metrů znovu výborně zabodoval Janis Mach, který doběhl třetí za 4:16,30 min. Ve vrhu koulí byl bodový přínos ještě větší díky třetí příčce Jana Gročka (14,59) a šestému místu Pavla Peňáze (13,04). Skvěle vyšel závod kolínským trojskokanům. Michal Sebera skončil druhý (13,95), Dominik Holub třetí (13,75) a Jiří Adamec pátý (13,68). Před závěrečnými štafetami bylo jasné, že výrazně oslabení Kolíňáci dokonce bojují o vítězství.

Sprinterská štafeta ve složení Hanč, Türk, Holub, Adamec získala 6 bodů za 44,52 s a kvarteto Dudáš, Nedvěd, Mach, Podnecký na 4x400 metrů za 3:36,23 min. bodů pět. Nakonec kolínskému týmu k vítězství v kole chyběly pouhé dva body! Přesto ale vzhledem k tomu, že třetí kolo vyhrál tým Liberce, který měl z prvních dvou dějství na kontě jen sedmou a čtvrtou příčku, kolínští muži svůj náskok před posledním kolem ještě navýšili na tři hlavní body před Mladou Boleslaví a už nahlížejí do finále mistrovství České republiky, neboť jim stačí neprohrát se svým největším soupeřem o více než tři místa!

Výsledek 3. kola: 1. AC Slovan Liberec 219, 2. Sokol Kolín-atletika 217, 3. AC Mladá Boleslav 196, 4. Atletika Stará Boleslav 182, 5. LIAZ Jablonec nad Nisou 181, 6. SK Jeseniova 177, 7. Athletic Club Ústí nad Labem 168, 8. A. C. Sparta Praha 112.

Tým kolínských dívek nastupoval k třetímu kolu v ještě horší sestavě než muži. Vedoucí družstva Klára Tučková postrádala jak pravidelnou vítězku obou sprintů Elišku Elmarkovou, která reprezentovala ČR, tak zraněnou vícebojařku Natálii Olivovou, nemocné Adélu Nelu Šínovou, autorku 30 bodů v uplynulém kole, a Amálii Schederovou, navíc jen v jediné disciplíně nastoupily poprvé po zranění startující Lenka Novotná a také na mistrovství žen do 22 let se připravující Anita Hrušková, a tak teoretické manko týmu činilo před zahájením utkání 100 bodů.

Navíc se ne všem startujícím děvčatům v jejich disciplínách dařilo. Úvodní běh na 800 metrů znamenal zisk 6 bodů díky osmé Lucii Jonákové (2:24,51) a dvanácté Anety Benešové (2:27,21). V hodu oštěpem potvrdila velmi dobrou formu Žaneta Vrbová, ale tentokrát hod za 40 metrů (40,56) stačil až na čtvrtou příčku. Natálie Zvoníková hodem dlouhým 32,76 m zaznamenala zisk 4 bodů. Vůbec se kolínským skokankám nevydařil skok daleký, v němž jedinou bodující byla sedmá Helena Rothanzlová (513). V běhu na 100 metrů překážek ani ve skoku o tyči neměly Kolíňačky zastoupení, ale vysoké body přineslo finále nejkratšího sprintu. V něm doběhla na druhé příčce Justina Špringrová, která v protivětru dosáhla času 12,29 s a hned za ní doběhla Jana Šafránková za 12,36 s. Dalších 5 bodů přidala ve finále B Aneta Bedrnová za 12,67 s. Vzápětí se kolínským dívkám vydařil skok vysoký, který se stal úplně nejúspěšnější disciplínou. Postarala se o to vítězstvím po skoku přes 166 cm Anita Hrušková, šestá skončila v novém osobním rekordu 155 cm Tereza Tomaňová, hned za ní stejným výkonem Helena Rothanzlová a osmou příčku obsadila při svém debutu v prvoligové soutěži v osobním rekordu 155 cm Ludmila Forštová. Devět bodů přidaly také kladivářky, když Eliška Kopecká skončila výkonem 43,77 m sedmá a Eliška Drábková za 40,54 m desátá. V polovině závodu bylo pořadí prvních šesti týmů velmi vyrovnané a měnilo se každou disciplínou.

V běhu na 400 metrů připravila velké překvapení Petra Ludvíčková, která start v tomto závodě zvolila až poté, co byla vyřazena ze startovní listiny skoku dalekého pro vysoký počet startujících. A z druhého, výkonnostně slabšího běhu dokázala celý závod časem 58,43 s ovládnout! V běhu na 5000 metrů ve velkém teple získala 7 bodů Michaela Györgová v čase 20:28,31 min. Běh na 400 metrů překážek byl pro Lenku Novotnou, vracející se po zranění, jedinou možností vybojovat si nominaci na mistrovství ČR žen do 22 let a poradila si s tím výtečně. Disciplínu vyhrála za 60,05 s, tedy jen sekundu za osobním rekordem. Tři body ještě přidala časem 74,56 s Lucie Jonáková. Pak ale nečekaně skončila pro Kolín bez bodů soutěž ve vrhu koulí a očekávaný vysoký bodový zisk tentokrát nepřinesl ani trojskok. Helena Rothanzlová sice vybojovala druhou příčku (11,37), ale další kolínské trojskokanky už skončily mimo užší finále. Viktorie Hroudová obsadila devátou příčku (10,39) a Sofie Bébrová byla dvanáctá (10,35). Po běhu na 200 metrů, v němž Jana Šafránková doběhla šestá (25,74) a Justina Špringrová sedmá (25,80), bylo jasné, že v čele soutěže jsou jasně ženy z Jablonce nad Nisou a kolínské dívky bojují se Starou Boleslaví a Chomutovem o druhou příčku.

V běhu na 1500 metrů poskočily velikým ziskem 42 bodů dívky z Chomutova. I Kolín zaznamenal kvalitní bodový zisk, o který se postarala ve své ligové premiéře Alice Kredell, která doběhla v dramatickém finiši třetí v čase 4:41,74 min. a o 7 bodů se postarala ve velkém osobním rekordu 5:02,37 min., jímž se dostala na osmou příčku českých žákovských tabulek, Veronika Beránková. Před hodem diskem a závěrečnými štafetami byl Kolín společně s Chomutovem na druhém místě s náskokem 6 bodů na Starou Boleslav. Osamostatnění na druhém místě přinesla štafeta na 4x100 metrů, kterou sestava Bedrnová, Šafránková, Ludvíčková a Špringrová za 47,82 s vyhrála a čtveřice Forštová, Vrbová, Tomaňová, Benešová získala jeden bod za 52,83 s. Situace se ale zcela obrátila po hodu diskem, kde jediné dva kolínské body získala Anna Radikovská (31,72), ale Chomutov zde získal 23 bodů a Stará Boleslav 19 bodů. Tuto ztrátu již kolínské štafety na 4x400 metrů zlikvidovat nedokázaly. Ta rychlejší ve složení Beránková, Benešová, Dušková, Tomaňová doběhla pátá (4:11,96) a kvarteto Forštová, Bílková, Györgyová, Kredell jedenácté (4:38,64). V konečném pořadí to znamenalo po dvou vítězstvích tentokrát až čtvrté místo, ale vzhledem k tomu, že nejbližší pronásledovatel kolínských žen VTŽ Chomutov skončil jen o místo před nimi, zůstal kolínskému týmu před posledním kolem stále náskok dvou hlavních bodů jak před Chomutovem, tak před Jabloncem.

Výsledek 3. kola: 1. LIAZ Jablonec nad Nisou 232, 2. Atletika Stará Boleslav 208, 3. VTŽ CHOMUTOV 202, 4. Sokol Kolín-atletika 196, 5. SK Jeseniova 162,5, 6. Sokol Hradec Králové 152,5, 7. AC Slovan Liberec 152, 8. AC Mladá Boleslav 116, 9. A. C. Sparta Praha 40.

