Po loňské sezóně, v níž byla soutěž zkrácena a uzavřena, takže se z ní nepostupovalo ani nesestupovalo, se letos od prvního kola rozhořel boj o postup do extraligové baráže i o udržení v soutěži. Utkání, v němž výkonnost jednotlivých družstev byla velkou tajenkou, přineslo dramatický souboj s dobrým koncem pro kolínská družstva.

Ta nastupovala k soutěži s výraznými výpadky v sestavě. Větší měli muži, kterým chyběli z nejrůznějších důvodů sprinter Jiří Šámal, překážkář Vojtěch Höfner, výškaři Matyáš Dalecký a Matyáš Čudlý, kladivář Karel Hanuš, vícebojař Petr Jindřich a navíc se při rozcvičování ošklivě zranil Dominik Holub.

Ve sprinterských disciplínách nasbírali kolínští muži 22 bodů. Do finále A v běhu na 100 metrů se z rozběhů probojovali Marek Řehák a Antonín Wijas, kteří v něm obsadili třetí a čtvrtou příčku v časech 10,86 a 10,90 s. Na dvojnásobné trati obsadil čtvrté místo junior Lukáš Soukal, který zaběhl čas 22,40 s, ale v běhu na 400 metrů vyšli kolínští muži naprázdno.

V bězích výrazně bodoval na 800 metrů Martin Pecha, který časem 1:55,20 min. doběhl po souboji v cílové rovince jako třetí. Stejný počet bodů získal v běhu na 1500 metrů Roman Pazdera za 4:07,12 min. Ten nastoupil k závodu jen den poté, co zaběhl na mítinku v Drážďanech druhý nejlepší mužský čas kolínské historie na 5000 metrů 14:46,16 min., který je zároveň novým kolínským rekordem mužů do 23 let. Dva body na patnáctistovce získal Mojmír Pavlík v čase 4:15,11 min. V nejdelším běhu na 5000 metrů pak přidal dalších 7 bodů za čtvrté místo Milan Janoušek (15:44,02). Běžci tak získali o tři body více než sprinteři.

Z dvou překážkářských tratí vytěžili borci v kolínských dresech 15 bodů, všechny z běhu na 110 metrů překážek. V něm doběhl třetí Ivan Zavřel (15,61), šestý Jan Groček (16,34) a devátý Jiří Kunt (17,11).

Čtyři skokanské disciplíny přinesly na kolínské konto 27,5 bodu. Ve skoku vysokém překonal Lukáš Svoboda 190 cm a to mu vyneslo třetí místo, Tomáš Puczek pak bral za 175 cm 2,5 bodu. Nejúspěšnější kolínskou skokanskou disciplínou byl trojskok. Ten vyhrál Michal Sebera skokem dlouhým 14,29 m, pátý skončil dorostenec Jakub Douděra výkonem 13,35 m. Naopak skok daleký ani skok o tyči žádné body nepřinesly.

Jednoznačně nejkvalitnější kolínskou skupinou disciplín byly vrhy, neboť kolínští vrhači získali 56 bodů. Ve vrhu koulí obsadil Jan Groček čtvrté místo (14,50), Pavel Krejča byl sedmý (14,20) a Pavel Peňáz devátý (13,05). Ten byl šestým místem nejlepším z Kolíňáků v hodu diskem, který poslal do vzdálenosti 42,15 m. Tři body přidal Pavel Krejča (40,95) a dva další Martin Buryan (37,69). Právě Martin Buryan ale podal v hodu kladivem vůbec nejkvalitnější výkon celého kolínského vystoupení, když tuto disciplínu vyhrál v novém kolínském historickém rekordu 62,15 m! Ve finále ještě skončil sedmý Jan Balát (50,95) a osmý Pavel Peňáz (47,62). V poslední vrhačské disciplíně, hodu oštěpem, bodovali čtvrtý Pavel Krejča (56,78), sedmý Jakub Dudáš (52,26), osmý Filip Moc (50,73) a desátý Jan Groček (47,66).

Před závěrečnými štafetami byli na čele soutěže s pohodlným náskokem hradečtí atleti. Kolínský tým držel druhou příčku, třetí s odstupem 14 bodů byli domácí atleti. Kolínská štafeta ve složení Zavřel, Řehák, Soukal, Wijas tento odstup ještě o dva body navýšila, když doběhla druhá v čase 42,30 s. Staroboleslavští se ale nevzdali a v závěrečném běhu na 4x400 metrů ještě Kolíňákům, jejichž sestava Kunt, Wijas, Krejča, Pecha získala za čas 3:35,01 min. čtyři body, zatápeli. Nakonec ale kolínský tým druhou příčku, která by mu po třech prvoligových dějstvích zajistila postup do baráže, udržel.

Výsledek 1. kola: 1. TJ Sokol Hradec Králové 204, 2. TJ Sokol Kolín-atletika 159,5, 3. Atletika Stará Boleslav 153,5, 4. TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 126, 5. AC Mladá Boleslav 124, 6. AC Slovan Liberec 122, 7. Athletic Club Ústí nad Labem 94, 8. SK Nové Město nad Metují 62.



Ani družstvo žen nenastupovalo zdaleka kompletní, když nemoci a zranění vyřadily Annu Kozlovou, Anitu Hruškovou, Kristýnu Šlehubrovou, Elišku Drábkovou a Adélu Sahulkovou. Souboj v ženské kategorii byl ještě mnohem vyrovnanější než mezi muži, pořadí se disciplínu po disciplíně přelévalo a rozhodoval každý bodík.



O ty kolínské ze sprinterských disciplín se postarala především Jana Šafránková, která se prezentovala těsně před republikovým šampionátem ve velmi dobré formě. Běh na 100 metrů vyhrála v čase 12,32 s a na dvojnásobné trati doběhla čtvrtá ve výrazném osobním rekordu 25,89 s. V běhu na 400 metrů získala své první dva prvoligové body Jana Štullerová v osobním rekordu 64,19 s.



V bězích získala kolínská děvčata o tři body méně než ve sprintech. Svůj první životní bod získala v běhu na 800 metrů žákyně Aneta Benešová (2:30,83), v běhu na 1500 metrů zabodovala čtvrtou příčkou Veronika Hynková (4:51,55) a v nejdelším běhu dne byla na 5000 metrů druhá Eliška Klepková (18:07,76).



Silnou kolínskou zbraní byly oba překážkové běhy. V běhu na 100 metrů překážek doběhla druhá Valentýna Přibylová v čase 14,92 s, Natálie Olivová skončila čtvrtá za 15,13 s a Lenka Novotná přidala čtyři body za výkon 15,64 s. Právě Lence výborně vyšel běh na 400 metrů překážek, kde doběhla druhá ve výborném čase 62,53 s a pátou příčku vybojovala Valentýna Přibylová časem 67,77 s.



Dobrý bodový příděl 28 bodů vyskákaly také skokanky. Natálie Olivová, která byla nejplatnější členkou týmu v tomto prvním kole, vyhrála skok vysoký výkonem 163 cm, další tři body připojila za výkon 150 cm Barbora Štěrbová. Ve skoku dalekém zabodovala v novém osobním rekordu 533 cm nejmladší z dálkařek, žákyně Sofie Bébrová, a to osmou příčkou, jeden bod získala za skok dlouhý 523 cm Helena Rothanzlová. Ta byla z Kolíňaček nejlepší v trojskoku, kde dosáhla výkonu 11,12 m a byla šestá. Osmou příčkou získala své premiérové ligové body Viktorie Hroudová (10,64) a devátá skončila Alena Fridrichová (10,51).

Vrhačky přidaly na kolínské konto 33 bodů. Ve vrhu koulí bodovala pátá Natálie Olivová za výkon 11,23 m. V hodu diskem vyšly kolínské dívky naprázdno, v hodu kladivem vybojovala Eliška Kopecká pět bodů za hod dlouhý 44,63 m. Nejúspěšnější kolínskou disciplínou vůbec byl již tradičně hod oštěpem. I když kolínské oštěpařky s výjimkou Venduly Hroudové spokojeny nebyly, třetí místo Hany Habalové (38,86), čtvrté Venduly Hroudové (38,51), páté Žanety Vrbové (38,14) a desáté Anny Radikovské (33,91) výrazně navýšily kolínský zisk. Před závěrečnými štafetami byla situace velmi dramatická. První čtyři družstva v pořadí Hradec Králové, Chomutov, Stará Boleslav a Kolín dělilo pouhých 2,25 bodu! Sprinterské štafety Sokola Kolín-atletika v sestavách Přibylová, Novotná, Rothanzlová, Šafránková a Bébrová, Fridrichová, Štěrbová, Pesslová vybojovaly v časech 49,98 a 51,96 s sedm a jeden bod a tým těsně poskočil za hradecké závodnice před družstva Staré Boleslavi a Chomutova.

V závěrečném závodě na 4x400 metrů drama prvního kola vyvrcholilo. Výborné štafety staroboleslavských žen doběhly první a třetí, což jejich týmu zajistilo celkové vítězství. Kolínské čtveřice Štullerová, Vlachovská, Novotná, Kašíková a Benešová, Rothanzlová, Hynková, Fridrichová podaly nadšený a bojovný výkon a šestým a osmým místem v časech 4:13,96 a 4:17,59 min. vybojovaly nesmírně důležitých 8 bodů, díky kterým přeskočily v konečném pořadí ženy Hradce Králové a těsně za sebou udržely i chomutovský celek.

Stejně jako muži tak i kolínské ženy obsadily druhou příčku, která by jim na konci soutěže zaručovala postup do extraligové baráže. Ale soutěž ženských týmů bude při své vyrovnanosti zcela jistě dramatická do posledního třetího kola. Druhé kolo se uskuteční 3. července v Mladé Boleslavi.



Výsledek 1. kola: 1. Atletika Stará Boleslav 157, 2. TJ Sokol Kolín-atletika 149, 3. TJ VTŽ CHOMUTOV 145,25, 4. TJ Sokol Hradec Králové 144,25, 5. AC Slovan Liberec 124, 6. TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 122,25, 7. AC Mladá Boleslav 104, 8. AC Vysoké Mýto 100,25.