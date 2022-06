Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky

Ve skoku dalekém dominovala v novém osobním rekordu pod širým nebem 581 cm novopečená sedmibojařská mistryně ČR Natálie Olivová. Dalším děvčatům se už tolik nevedlo, ale i tak vybojovaly osmá Helena Rothanzlová (520) a devátá Sofie Bébrová (517) dalších pět bodů. Kolínským koncertem pak byl následující finálový běh na 100 metrů. V protivětru 0,8 m/s si výrazně osobní rekordy vylepšily jak první Eliška Elfmarková (12,01), tak druhá Jana Šafránková (12,10).

Skvěle si poté na trati 100 metrů překážek vedla Lenka Novotná, která vyhrála ve výrazném osobním maximu 14,38 s, a osm bodů přidala třetí Natálie Olivová za kvalitních 14,76 s. Třetí kolínské vítězství v řadě zaznamenala překonáním laťky ve výši 167 cm výškařka Anita Hrušková a překvapením bylo čtvrté místo Heleny Rothanzlové (158).

V hodu kladivem se kolínským dívkám tentokrát nedařilo, když jediný bod zaznamenala výkonem 39,05 m Barbora Malá. Skvělou formu po vítězství na překážkách potvrdila Lenka Novotná i v běhu na 400 metrů, kde se poprvé v životě dostala časem 56,67 s pod hranici 57 vteřin a doběhla druhá. Osobní rekord si na 61,17 s vylepšila i Dominika Nováková, ale na body to nestačilo. Po polovině závodu se kolínské dívky dostaly do čela soutěže a mířily za dalším letošním úspěchem.

Závod na 5000 metrů, probíhající ve velkém teple, přinesl na kolínské konto 5 bodů zásluhou Kateřiny Kašíkové (20:27,85) a vrh koulí pak znamenal letos tradičně vysoký přínos 12 bodů díky třetí příčce Natálie Olivové (11,78) a sedmému místu Anny Radikovské, pro niž výkon 11,23 m znamenal vylepšení osobního rekordu. V trojskoku se blýskly obě svěřenkyně Květoslava Paříka. Helena Rothanzlová letos poprvé v této disciplíně zvítězila velmi pěkným výkonem 11,77 m a osobní maximum si posunula na 10,95 m sedmá Alena Fridrichová.

Skvělé vystoupení korunovala třetím velkým „osobákem“ Lenka Novotná, která jako první žena v Kolíně dokázala zaběhnout 400 metrů překážek pod jednu minutu, a to časem 59,25 s velmi výrazně. O hodně se proti minulému kolu zlepšila také Edita Vaculíková, která v čase 63,41 s skončila čtvrtá, a ještě jeden bod přidala Klára Pokorná (71,32).

Běh na 200 metrů přinesl druhý osobní rekord Janě Šafránkové, která běžela za 25,63 s a znovu obsadila druhé místo. Plejádu osobních rekordů rozšířila i Petra Ludvíčková, která vybojovala 3 body v čase 25,88 s. V té chvíli byla kolínská děvčata na čele a vypadalo to, že míří za vítězstvím v kole. Závěr závodu měly ale jasně lepší ženy ze Staré Boleslavi.

V hodu diskem tentokrát Kolíňačky vyšly naprázdno, zatímco sestry Holcovy a Zahrádková vybojovaly pro Starou Boleslav 16 bodů. Na 1500 metrů sice naopak nebodovaly soupeřky a šestá Lucie Jonáková (4:59,69) a sedmá Klára Tulachová (5:00,50) získaly bodů sedm, ale kolínský náskok se v součtu těchto disciplín ztenčil. Rozhodnout tak měly štafety.

Na 4x100 metrů zaběhla skvěle první štafeta Kolína, sestavená tentokrát ryze z Kolíňaček, která jasně vyhrála v novém historickém kolínském rekordu 48,11 s, ale druhá kolínská štafeta si na posledním úseku nepředala, což znamenalo citelnou ztrátu. Přesto Kolíňačky před poslední disciplínou vedly o 10 bodů. Tento rozdíl ale dokázaly ve štafetě na 4x400 metrů tradičně silná staroboleslavská kvarteta hravě smazat. Doběhla na první a třetí pozici, zatímco jediná kolínská sestava Nováková, Kašíková, Vlachovská a Štullerová skončila na 8. místě za 4:15,85 min.

Třetí kolo tak skončilo pro kolínský tým druhým místem o šest bodů za vítězkami. I tak si ale ženy Sokola Kolín-atletika před posledním kolem udržely na čele soutěže náskok dvou hlavních bodů a 41,5 bodů pomocných, což jim téměř stoprocentně zaručuje při náskoku 5 hlavních bodů na třetí tým tabulky postup do baráže o extraligu a dává jim i velkou šanci na letošní vítězství v první lize.

Výsledek 3. kola: 1. Atletika Stará Boleslav 189, 2. Sokol Kolín-atletika 183,00, 3. Sokol Hradec Králové 136, 4. AC Slovan Liberec 129,5, 5. LIAZ Jablonec nad Nisou 119, 6. A. C. Sparta Praha 109,5, 7. VTŽ CHOMUTOV 109, 8. AC Mladá Boleslav 73.

Tým kolínských mužů nastupoval ke třetímu kolu se ztrátou 4 hlavních bodů na oba vedoucí celky tabulky, a tak jedině úspěch v domácím kole jim mohl ještě zachovat šanci na postup do baráže.

Kolíňáci vstupovali do soutěže se 4 body z chůze na 10 km, které získal Jakub Zajíc. První ukončenou disciplínou časového pořadu byl závod na 10 000 metrů. V něm doběhl na třetí příčce Milan Janoušek v čase 33:11,96 min. V tradičně silném hodu kladivem získal 11 bodů za vítězství Martin Buryan (60,64), pátý skončil Jan Balát (54,97), osmý Karel Hanuš (49,92) a devátý Pavel Peňáz (49,43), což znamenalo celkový zisk 22 bodů.

V běhu na 800 metrů získal 4 body František Malina v osobním rekordu 1:55,44 min. a vysoké body přidali dálkaři. Soutěž vyhrál výborným výkonem 715 cm Matyáš Vaněk a čtvrté místo vybojoval skokem dlouhým 691 cm Vojtěch Sellner. Dařilo se i oštěpařům. Na třetím místě se umístil Jakub Dudáš výkonem 56,91 m, pátý byl Jan Groček (54,95) a devátý Antonín Tvrzník (48,22).

Ve finále běhu na 100 metrů zaběhl vítěz dálky Matyáš Vaněk výborný čas 10,79 m a získal 9 bodů. Skok vysoký se stal kořistí dorostence Matyáše Čudlého, který tentokrát překonal přesně hranici dvou metrů, a pět bodů přidal za výkon 186 cm Pavel Krejča. Kolínským mužům se v domácím prostředí dařilo a v polovině soutěže byli na čele tabulky.

V běhu na 400 metrů překážek získal 1 bod v čase 58,12 Tomáš Podnecký. Do finále hodu diskem se probojovali Pavel Peňáz (42,19) a Jan Groček (39,92), kteří obsadili sedmé a osmé místo. Pak ale přišly běhy na 200 a 1500 metrů, ve kterých kolínské barvy vyšly naprázdno. Mnohem lepší to bylo jak ve vrhu koulí, v němž Pavel Peňáz velmi kvalitním výkonem 14,29 m obsadil šestou příčku, Pavel Krejča, jenž poslal kouli jen do o 8 cm kratší vzdálenosti, byl sedmý a Jan Groček byl výkonem 13,88 m desátý, tak v trojskoku, který vyhrál Vojtěch Sellner (14,45), třetí byl Michal Sebera (13,65), pátý Dominik Holub (13,36) a devátý Antonín Tvrzník (12,54).

Do závěrečných štafet vstupoval kolínský tým na druhém místě. Na 4x100 metrů obsadilo kolínské „áčko“ ve složení Holub, Čudlý, Sellner, Vaněk třetí příčku v čase 43,09 s. V závěrečné disciplíně 4x400 metrů hájili Kolíňáci osmibodový náskok před Libercem s vědomím, že stejně jako ženy nemají příliš silnou štafetu. Ta nakonec v sestavě Malina, Podnecký, Tvrzník, Krejča získala v čase 3:33,46 min. 3 body, a tím uhájila o dva pomocné body druhou příčku v kole. Vzhledem k tomu, že družstvo Jablonce nad Nisou tentokrát skončilo až čtvrté, mají kolínští muži po třech kolech na třetím místě tabulky ztrátu dvou hlavních bodů právě na druhý Jablonec, a tím si udrželi před posledním dějstvím šanci na postup do baráže. Na konci srpna bude ale úspěch na jablonecké půdě hodně těžkým oříškem.

Výsledek 3. kola: 1. Sokol Hradec Králové 191, 2. Sokol Kolín-atletika 160, 3. AC Slovan Liberec 158, 4. LIAZ Jablonec nad Nisou 143, 5. Athletic Club Ústí nad Labem 120,5, 6. AC Mladá Boleslav 114,5, 7. Atletika Stará Boleslav 99, 8. A. C. Sparta Praha 72.

