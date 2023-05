Sobota 13. května patřila na stadiónu Mirka Tučka v Borkách úvodnímu ze čtyř kol prvoligové soutěže družstev mužů a žen. Soutěž letos doznala dvou důležitých změn.

Kolínští muži i jejich ženské kolegyně si na domácím stadionu vedli znamenitě. | Foto: Jiří Tuček

Jednak poprvé v historii soutěží družstev boduje prvních 12 závodníků, jednak se nepostupuje do baráže o extraligu, ale pouze vítěz soutěže postoupí do mistrovství České republiky, v němž se utkají všechny extraligové týmy s vítězi tří skupin I. ligy.

Počasí závodu příliš nepřálo, když sprinterům, skokanům i oštěpařům foukal stálý protivítr a teplota po celý den nepřekonala 17 stupňů. Kolínští muži nastupovali bez zraněných Matyáše Čudlého, Tomáše Podneckého a Jakuba Dudáše, mnohem více absencí z řad špičkových závodnic měly pak ženy. Těm chyběla ze studijních důvodů Natálie Olivová, zraněné Justina Špringrová, Sofie Bébrová a Adéla Sahuková a hned ve své úvodní disciplíně běhu na 100 metrů překážek se zranily také Lenka Novotná a Eliška Tvrdá. Přesto si oba kolínské týmy dokázaly s konkurencí poradit a udělaly první krok k postupu do mistrovství České republiky!

Muži nastupovali díky Jakubu Zajícovi k utkání se 4 body z chůze na 10 000 metrů. V úvodní disciplíně - skoku dalekém - doskočil pro 13 bodů vítězným skokem dlouhým 692 cm Vojtěch Sellner a 5 bodů za 8. příčku přidal Dominik Holub (61í). I v hodu kladivem slavil Sokol Kolín-atletika vítězství, tentokrát zásluhou Martina Buryana, který navíc překonal hodem do vzdálenosti 66,15 m vlastní kolínský rekord. Sedmé místo patřilo Janu Balátovi 53,56, osmé Vlastimilu Trnkovi (52,39) a desáté Pavlu Peňázovi (46,69). Kolínský tým se hned po začátku soutěže usadil na čele, a jak se ukázalo, už natrvalo.

V běhu na 800 metrů přidal po vítězném sólu v druhém běhu v osobním rekordu 2:00,37 min. Marek Nedvěd 6. příčku, v běhu na 110 metrů překážek doběhl Jan Tűrk na výborném třetím místě za 15,11 s a Jan Groček vybojoval 7. příčku za 15,69 s. Výrazný zisk přineslo kolínskému družstvu finále běhu na 100 metrů. V něm doběhl Matyáš Vaněk třetí za kvalitních 10,88 s, hned za ním skončil Jiří Synek za 10,97 s a v B finále přidal ještě body za osmou příčku Šimon Kratochvíl (11,25). Trojnásobný zisk přinesl i skok vysoký. V něm obsadil druhou příčku Jiří Adamec, který překonal 199 cm, sedmý skončil Zdeněk Baláček (181) a devátý Antonín Tvrzník (178). Naprázdno vyšli Kolíňáci v bězích na 400 metrů hladkých i překážkových, ale v hodu oštěpem bodovali pátý Jan Groček (54,05) a šestý Pavel Krejča (50,72). V běhu na 5000 metrů pak přispěl 9 body za čtvrté místo Janis Mach (15:37,78)

Bodově výborně vyšel závod kolínským tyčkařům, když se Antonín Tvrzník a Jan Tűrk podělili po překonání 440 cm o druhé místo. Koulaři přidali 10 bodů zásluhou sedmého Pavla Krejči (12,68) a devátého Pavla Peňáze (12,30). Nejúspěšnější kolínskou disciplínou se ziskem 30 bodů se poté stal trojskok. V něm třetí příčku obsadil Vojtěch Sellner (13,66), čtvrtou Dominik Holub (13,65), sedmou Michal Sebera (13,57) a osmou Jiří Adamec (13,40). Výrazně poskočilo kolínské konto i po bězích na 200 metrů. Třetí místo v něm získal Lukáš Soukal za čas pod 22 sekund (21,98), hned za ním skončil Šimon Kratochvíl (22,15) a ještě sedmý doběhl Matyáš Vaněk (22,35). V běhu na 1500 metrů se dařilo Janisi Machovi, který finišoval na třetí příčce v čase 4:17,29 min. V poslední technické disciplíně - hodu diskem - bodovala trojice Kolíňáků. Pátý skončil Martin Buryan (41,98), šestý Pavel Peňáz (41,44) a desátý Jan Groček (39,05).

Závěrečný účet podtrhly štafetové závody. Na 4x100 metrů kolínská sestava Hanč, Kratochvíl, Synek, Soukal finišovala na třetím místě za 42,64 s a hned za ní skončilo kvarteto Holub, Türk, Sellner, Vaněk za 43,37 s. Jeden bod pak vybojovali Groček, Sebera, Adamec, Tvrzník v čase 45,33 s. Poslední bodový zisk pak přidala štafeta na 4x400 metrů ve složení Kratochvíl, Nedvěd, Soukal, Tvrzník, která doběhla třetí v čase 3:24,02.

Výsledek 1. kola: 1. Sokol Kolín-atletika 285, 2. SK Jeseniova 229,5, 3. LIAZ Jablonec nad Nisou 214, 4. AC Mladá Boleslav 186,5, 5. Atletika Stará Boleslav 184,5, 6. Athletic Club Ústí nad Labem 142, 7. AC Slovan Liberec 124,5, 8.. A. C. Sparta Praha 121.

Kolínská děvčata si do prvního kola žádné body z chodeckého závodu nepřinesla, nikdo nestartoval ani ve skoku o tyči, a tak prvních 6 bodů přineslo odvážné sólo Petry Ludvíčkové v druhém běhu na 800 metrů v osobním rekordu 2:18,50 min. Vyšší zisk přidaly v hodu oštěpem pátá Žaneta Vrbová (37,49), sedmá Natálie Zvoníková (35,99) a osmá Anna Radikovská (35,37). Ještě více bodů získaly překážkářky na 100 metrů, když závod vyhrála Adéla Nela Šínová za 14,91 s a čtvrtá ještě zvládla doběhnout Lenka Novotná v čase 15,45 s, ta si ale stejně jako Eliška Tvrdá přivodila zranění a obě již nemohly v dalších disciplínách startovat. Pak ale přišla silná kolínská disciplína - finále běhu na 100 metrů. V něm dominovala Eliška Elfmarková, která zaběhla nejkratší sprint za 12,08 s, hned za ní doběhla Jana Šafránková (12,21) a výbornou pátou příčku obsadila při své premiéře v I. lize žákyně Aneta Bedrnová v osobním a novém kolínském žákovském rekordu 12,48 s. Zisk 32 bodů katapultoval kolínské dívky do čela soutěže a až do konce utkání jej už neopustily.

V běhu na 400 metrů přibyl na kolínské konto jediný bod díky 12. místu Dominiky Novákové (63,70) a o něco vyšší byl přínos z běhu na 5000 metrů. Při svém debutu v kolínském dresu v něm doběhla osmá Michaela Györgyová (20:12,70) a dva body za 11. místo získala Kateřina Kašíková (23:07,11). Kolínským dálkařkám tentokrát soutěž vůbec nevyšla, a tak jediný bod z této disciplíny si odnesla Anita Hrušková (506). Výraznější body vybojovaly kladivářky. Eliška Kopecká hodila 43,28 m a obsadila výborné třetí místo, Eliška Drábková získala čtyři body (38,41), když jí finále uniklo o 8 centimetrů. Premiéra v běhu na 400 metrů překážek se vydařila dorostence Amálii Schederové. Ta zaběhla velmi kvalitních 66,39 s a doběhla na třetím místě. O stejný bodový zisk, jakého dosáhly kladivářky, se postarala devátou příčkou Lucie Jonáková (72,67). V hodu diskem přidala jediný bod dvanáctá Žaneta Vrbová (30,98).

Po méně výrazné střední části utkání ale přišly v závěru znovu silné kolínské disciplíny. Vysoké bodové zisky odstartovaly opět sprinterky. Dvoustovku naprosto přesvědčivě vyhrála Eliška Elfmarková (24,89), čtvrtou příčku přidala Jana Šafránková (25,65) a desátá doběhla Petra Ludvíčková (26,29). Vytáhly se i výškařky, protože soutěž vyhrála Anita Hrušková výkonem 164 cm a třetí místo obsadila Helena Rothanzlová, která zdolala o tři centimetry méně. V kouli bodovala osmá Anna Radikovská vrhem dlouhým 10,60 m a závod na 1500 metrů přinesl kolínským barvám dvanáctibodový zisk. O něj se zasloužily čtvrtá Lucie Jonáková (4:59,56) a desátá Aneta Benešová (5:19,44). Po tomto běhu se na kolínská děvčata dotáhl tým z Chomutova, jenž ztrácel pouze šest bodů. Následující dvě disciplíny ale rozhodly o přesvědčivém vítězství Kolíňaček.

Úplně nejúspěšnější kolínskou disciplínou se stal trojskok. Ten vyhrála Helena Rothanzlová, která vylepšila kolínský oddílový rekord v kategorii žen do 22 let na 11,75 m, před Adélou Nelou Šínovou, jež skočila jen o 5 centimetrů méně. Pátá skončila skokem dlouhým 10,79 m Anita Hrušková a čtyři body brala Alena Fridrichová (10,29). Výtečně si vedly také štafety na 4x100 metrů. "Áčko" v sestavě Šínová, Šafránková, Elfmarková, Ludvíčková jasně vyhrálo za 47,85 s a B sestava Bedrnová, Rothanzlová, Tomaňová, Schederová obsadila šesté místo v čase 50,07 s. Kolínské vítězství pak potvrdilo kvarteto Nováková, Benešová, Jonáková, Schederová v běhu na 4x400 metrů za 4:09,18 min.

Výsledek 1. kola: 1. Sokol Kolín-atletika 247, 2. VTŽ CHOMUTOV 228, 3. Atletika Stará Boleslav 202,5, 4. LIAZ Jablonec nad Nisou 193, 5. AC Slovan Liberec 153, 6. Sokol Hradec Králové 147,5, 7. SK Jeseniova 124, 8. AC Mladá Boleslav 107,5, 9. A. C. Sparta Praha 68,50.

