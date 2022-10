Pro úplné začátečníky mají trenéři připravený měsíční kurz, kde se zaměřují na základní pohyby, techniky, strahy a hody, pozice a názvosloví, které k tomuto sportu taky neodmyslitelně patří. Hodiny pro pokročilé jsou od pondělí do čtvrtka v 18:30, a pátek od 17:00, rozděleny na kimono (gi) a grappling (nogi) – bjj bez kimona.

Nově půjde také o trénink MMA (rozvrh bude připraven).

Dále v klubu otevírají hodiny pohybovky – Movementu – disciplína, která má své počátky v Izraeli u Ido Portala. Tento sport se zaměřuje především na cvičení se svojí váhou, kompenzační cviky, protahování, lokomoce, balanční cvičení a obecně pohybové hry. Cílem je ukázat lidem obrovský potenciál jejich těla, zlepšit jejich kondici, sílu a flexibilitu a skvěle se u toho bavit.

Dalším milníkem pro bude otevření tréninků brazilského Jiu Jitsu pro děti, který se bude otevírat po kolaudaci. Děti budou přijímány ve věku od 6 do 12 let.

Prozatímní členové klubu jsou zarytí srdcaři a tělocvičnu si zvelebujeme sami, včetně financování, proto by uvítali i jakoukoliv sponzorskou pomoc od kolínských firem či jednotlivců.

Kanonýr Deníku Petr Pavlík: Být fotbalista je pěkné zaměstnání

Tréninky jsou rozdělené do všech všedních dní ve večerních hodinách, aby si mohl vybrat opravdu každý. Více info o klubu, trénincích, cenách se dozvíte na FB a IG stránce SK Pretorian Kolín, kde zástupci oddílu fungují prakticky nonstop.

Do budoucnosti se návštěvníci a noví členové mohou těšit na otevřené víkendové tréninky (openmaty), semináře se zkušenými závodníky a profesionály ve svém oboru. Stejně tak časem otevřou i fitness sekci, kde bude k nalezení především funkční zóna určena primárně pro cvičení s vlastní váhou – hrazdy, kruhy, TRX,

„K bjj již bylo řečeno vše podstatné. Za mě můžu přidat akorát to, že pokud se do těchto vod člověk rozhodne ponořit, tak má postaráno o zábavu a skvělý kolektiv do konce života,“ uvedl trenér movementu Kryštof Vodička.

„Co se týče pohybovek / movementu, tak naším cílem je zvednout lidi z gaučů, od stolů a televizí, a pořádně je protáhnout a zpevnit zábavnou formou, především střed těla. Stejně tak ale i pomoci aktivním sportovcům zlepšit jejich dosavadní výkony a cítit se líp díky správnému stretchingu a lepšímu poznání vlastního těla, a to díky kompenzačním a balančním cvikům, pohybovým hrám a dechovým cvičením,“ přidal Vodička. „Avšak hlavním cílem všech našich hodin je, abychom se pohybem dobře bavili a měli dobrý pocit ze sebe samých,“ dodal.