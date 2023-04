/FOTOGALERIE/ Kolínské basketbalové mládežnické týmy se o Velikonocích zúčastnily mezinárodního turnaje v Ostravě.

Mládežnickým týmům se na turnaji v Ostravě dařilo se střídavými úspěchy. | Foto: Archiv BC Kolín

„Všichni naši hráči a hráčky napříč všemi kategoriemi sehráli zápasy převážně proti zahraničním týmům a získali spoustu zkušeností a zjistili, že všechny ještě čeká spousta práce,“ uvedl trenér mládeže David Machač.

OKRES: Nejlepší týmy nepřipustily překvapení. K vidění byla i jedna inzultace

U13 starší minižáci

Tým starších minižáků skončil turnaj s bilancí 2 výher a 4 porážek. Týmu chyběli někteří hráči a snad na mistrovství republiky budou kompletní a předvedou lepší výsledky.

„ Tým nebyl zcela kompletní a navíc se během turnaje zranil Michal Skořepa. I přesto jsme odehráli slušná utkání. Turnaj byl výborně organizován. Kluci si ho užili,“ řekl trenér Michal Skořepa.

Výsledky

BC KOLÍN – B.S.C. Bratislava 60:37

BC KOLÍN – ŠBK GALAXY Košice 43:55

BC KOLÍN – BK NH Ostrava 30:67

BC KOLÍN – BK Opava 56:29

BC KOLÍN – Friedenau Berlín 61:103

BC KOLÍN – SKB Zlín 45:66

U15 starší žáci

Starší žáci měli velice těžkou skupinu a skončili v ní s bilancí 0:5. Zjistili, že je čeká spousta práce jak v útoku, tak i v obraně.

„Věděli jsme, že nás čeká pět silných soupeřů ve skupině a že v případě, že neskončíme na šestém místě, že nás čeká ještě jeden zápas navíc, což bylo naším cílem. Bohužel se nám to nepovedlo a všechny zápasy jsme prohráli. Soupeři prostě byli nad naše síly. Ale to nemění nic na tom, že kluci po celou dobu turnaje, s výjimkou jednoho zápasu, předváděli hru, kterou se chceme prezentovat a dávali do zápasů úplně všechno. Snažili se poučit ze svých chyb a učili se i nové věci. A za to vše si zaslouží pochvalu. Věříme, že naše nové zkušenosti využijeme v následujících čtrnácti dnech, kdy nás čekají rozhodující zápasy naší soutěže,“ uvedl trenér Michal Vlček.

Výsledky

BC KOLÍN – Ježica Ljubljana 29:110

BC KOLÍN – BK NH Ostrava 12:104

BC KOLÍN – Slávia Trnava 33:80

BC KOLÍN – Újpest – MT 27:98

BC KOLÍN – Friedenau Berlín 52:82

Liblický Nouzák řádil, v zápase okresního přeboru inzultoval rozhodčího

U15 starší žákyně

Starší žákyně skončily turnaj s bilancí 3:3.

„Náš tým dokázal zaznamenat tři výhry a tři porážky proti týmům ze Slovenka, Maďarska a Česka, přičemž všechny zápasy byly velmi vyrovnané až na USK Praha. Naše hráčky se předvedly ve všech aspektech hry a dokázaly potrápit své soupeře až na Pražanky. Navzdory třem prohrám však tým získal mnoho zkušeností a vynikajících momentů, které budou sloužit jako motivace pro další sezonu a hlavně pro kvalifikaci U17. Celkově byl turnaj přínosem a přinesl mnoho emocí pro hráče i diváky. Děkujeme všem rodičům, kteří přijeli podpořit naše holky a udělali jim příjemnou kulisu,“ podotkla trenérka Lucie Vetorová.

Výsledky

BC KOLÍN – USK Praha 22:104

BC KOLÍN – ŠKP Banská Bystrica 47:50

BC KOLÍN – BK Mohelnice 51:30

BC KOLÍN – BK AS Trenčín 54:26

BC KOLÍN – Basket Ostrava 31:16

BC KOLÍN – UNI Györ NKA 30:45

U17 kadeti

Kadeti skončili s bilancí 4:2. Bohužel prohra v prvním zápase proti BA Čaňa je odsoudila do skupiny o 9.- 12. místo.

„Na turnaji jsme se setkali s různými druhy obran a bohužel v prvním utkání jsme prohráli o dva body s BA Čaňa. Jinak musím kluky pochválit za přístup v utkáních. Turnaj jsme si užili. Teď nás čeká poslední hrací víkend v lize U17 a za měsíc kvalifikace o ligu U19,“ poznamenal trenér David Machač.

Výsledky

BC KOLÍN – BA Čaňa 75:77

BC KOLÍN – Újpest – MT/C 90:39

BC KOLÍN – ALBA Berlín 68:32

BC KOLÍN – Aluksne Sport School 61:79

BC KOLÍN – TBS Přerov 90:50

Nadstavbová část končí. Proklouzne Kolín přímo do play off?

U19 junioři

Junioři skončili turnaj s bilancí 2:3.

„Základní skupina byla složena pouze ze zahraničních týmů, stejné to bylo i po základní odehrané části. Byla to velká zkušenost jak ze strany mě, jako trenéra, tak ze strany hráčů. Kluci okusili síly například proti akademii z Maďarska, to byl velmi fyzický zápas. Jediné dvě výhry, které si z turnaje vezeme, jsou proti Alba Berlín, se kterou jsme hned na úvod turnaje kontumovali utkání z důvodu pozdního příjezdu soupeře. S tímto soupeřem jsme se ale utkali poslední den v boji o 7.-8. místo. Od začátku byl průběh ve prospěch našich kluků a bylo vidět, že si průběh utkání moc užíváme. Jak nám turnaj začal, tak nám i skončil, a to vítězstvím,“ konstatoval trenér Lukáš Sychra.

Výsledky

BC KOLÍN – Alba Berlín 20:0

BC KOLÍN – Zsíros Akadémia Köbánya 45:94

BC KOLÍN – BK AS Trenčín 48:65

BC KOLÍN – TYDAM UPJŠ Košice 50:67

BC KOLÍN – ALBA Berlín 76:34

Pavel Peňáz přivezl z veteránského MS čtyři medaile