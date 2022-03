Záchrana! Kozlové srazili Vsetín na jeho ledě, vítězný gól dal kapitán

Ve stejné disciplíně žáků se představila hned dvojice kolínských překážkářů. O malinko lépe si vedl si vedl Jaroslav Hnida, který zaběhl čas 9,02 s, Kryštof Šantrůček pak byl o pět setin pomalejší. V celkovém pořadí disciplíny to pro kolínské žáky znamenalo 11. a 12. příčku.

Proniknout do finálového závodu se nepodařilo v rozběhu na 60 metrů ani Sofii Bébrové. Ta proťala cílovou rovinu v nesmírně vyrovnaném doběhu, kde ji od druhé příčky dělily pouze tři setiny sekundy, až jako čtvrtá a už po rozsvícení výsledků věděla, že se mezi osmičku neprobojovala. Nakonec se ukázalo, že jí stejně jako překážkářce Schederové chyběla jediná příčka a navíc také jediná setina vteřina.

Sobotní kolínskou účast zakončila startem v rozběhu na 300 metrů znovu Amálie Schederová. Ta časem 43,26 s zaostala poměrně výrazně za svým letním maximem a znamenalo to pro ni v součtu výsledků všech čtyř rozběhů 13. místo.

Nedělní program začal pro kolínské mladé atlety veseleji. Jako první zaklekli do bloků sprinteři na 150 metrů. Při své mistrovské premiéře zaběhl Štěpán Veselý výkon 18,50 s, který ho zařadil na celkové 14. místo, což pro mladého kolínského sprintera, stejně jako pro překážkáře Šantrůčka, znamená pro druhou polovinu roku a rok příští jistotu zařazení do krajského atletického sportovního centra. Ještě výrazně lépe si vedl Jaroslav Hnida. Ten si posunul osobní rekord na 18,01 s, a to znamenalo umístění na výborné sedmé příčce. K postupu do finále, které je na této trati v hale pouze šestičlenné, to sice nebyl, ale bylo to první kolínské umístění mezi nejlepší českou osmičkou.

To druhé vzápětí přidala výškařka Kristýna Juřicová. Ta procházela soutěží jako nůž máslem až po nové halové maximum 157 cm, neboť všechny postupné výšky zdolala napoprvé. Dokonce v tu chvíli figurovala i na medailové příčce. Přes 160 cm se ale už přenést nedokázala, zatímco pětice jejích soupeřek tuto výšku zvládla, a tak kolínská skokanka obsadila šesté místo.

Skvěle si v rozbězích žákyň na 150 metrů vedla Sofie Bébrová. V tom svém si zaběhla osobní rekord 19,22 s, a i když doběhla druhá, což znamenalo čekání na výsledky dalších rozběhů, neboť přímo do finále postupovaly pouze vítězky, byl její běh jasně z druhých příček nejrychlejší. Ve finálovém běhu pak zaostala za svým rozběhovým časem o jedinou setinku a vybojovala pátou příčku.

Na zisk medaile to dlouho vypadalo v závěrečné disciplíně časového programu – štafetě na 4x200 metrů. Ta dívčí v sestavě Simona Grumlová, Aneta Benešová, Amálie Schederová a Sofie Bébrová totiž startovala hned v prvním běhu, který jasně vyhrála a časem 1:47,21 min. vylepšila kolínský historický rekord o více než dvě sekundy! Protože ale v závodě startoval neuvěřitelný počet 38 štafet, musela děvčata čekat ještě na výsledky dalších šesti běhů. Její čas zůstával nepokořen až do pátého běhu, kdy se před kolínskou štafetu dostala o půl vteřiny sestava Atletiky Jižní Město. Její velká radost ale měla krátké trvání, neboť v následujícím běhu byla rychlejší než ona dokonce trojice štafet. Kolínské dívky tak v závěrečném účtování obsadily pátou příčku.

O mnoho hůře se nevedlo v menší konkurenci 17 štafet ani chlapecké kvarteto. To v sestavě Štěpán Veselý, Radek Novák, Kryštof Šantrůček a Jaroslav Hnida doběhlo do cíle v čase 1:41,83 min. a v celkovém pořadí mu patřilo 6. místo.

Na šampionátu tedy mladí kolínští atleti nevybojovali medaili, ale i ziskem pěti umístění v nejlepší české osmičce o sobě dali vědět.

