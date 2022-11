Střelci: Hájková N. 6, Abazher V. 2, Horčicová L. 2.

BC Kolín – ŠBK Sadská 16:122

Střelci: Horčicová L. 4, Nerudová L. 4, Podnecká E. 2, Bubeníková K. 2, Erbenová E. 2, Zemanová M. 2.

„Odehrály jsme dvě těžká utkání, která bohužel skončila prohrou. I když jsme věděly, že nás čeká těžký soupeř, chtěly jsme hrát takový basket, který jsme doteď natrénovaly. To se nám ale bohužel moc nepovedlo a do obou zápasů jsme vstoupily se sklopenou hlavou a moc velkým respektem ze soupeře. Z víkendu si odnášíme cenné zkušenosti a ponaučení,“ řekl trenérka Kateřina Macháčková.

Medvědi poprvé narazili. Proti Komárnu dohrávali bez trenéra

U15 žáci – Nadregionální liga

BC Kolín – BC Benešov 78:50

„Vstup do utkání nebyl vůbec špatný, ale postupem času naše pozornost opadla a dělali jsme zbytečné chyby, jak na útočné, tak na obranné polovině. Avšak utkání jsme dotáhli do vítězného konce a to se počítá. Do příštích zápasů víme, na čem musíme pracovat, aby se naše chyby neopakovaly,“ podotkl trenér Michal Vlček.

Střelci: Batelka Š. 30, Kačer K. 12, Jendželovský R. 10, Starý M. 10, Coubal J. 7, Trtík V. 6, Kakara O. 1.

U17 kadetky – Nadregionální liga

Pandy Čelákovice – BC Kolín 49:54

„V boji o první místo v tabulce se očekával velmi vyrovnaný průběh. Stálou slabinou našeho týmu jsou obranné doskoky, kdy se soupeř dostával do druhých šancí a dokázal tak střely využít. Oba týmy inkasovaly stejný počet bodů, jak za dva, tak i za tři body, a tak si to týmy rozdaly na čáře trestného hodu. První místo v tabulce jsme si ujistili výhrou o pět bodů,“ oddechl si trenér Lukáš Sychra.

Střelci: Jebavá M. 17, Vaňková T. 11, Borovičková G. 7, Horká A. 7, Halámková N. 4, Šibravová L. 4, Pithartová M. 2, Bečvářová K. 1, Ulčová A. 1.

AŠ Mladá Boleslav – BC Kolín 43:63

„Utkání bylo pod naší taktovkou. Mladá Boleslav se nás držela pouze tři čtvrtiny. V poslední čtvrtině odcházely soupeři síly. Do utkání zasáhly i mladé hráčky z kategorie U15, kdy mohly nasbírat nové zkušenosti,“ zdůraznil Lukáš Sychra.

Střelci: Jebavá M. 14, Horká A. 12, Borovičková G. 11, Vaňková T. 8, Bečvářová K. 6, Šibravová L. 6, Pithartová M. 4, Vomáčková E. 2, Boskovicová V. 2.

U17 kadeti – Liga

BC Kolín – Tesla Pardubice 72:69 pp

„Jak jsem chválil za výsledky a hru, tak za tento víkend velké zklamání. Oba dva dny jsme hráli bez nasazení a bojovnosti. S takovou hrou nemůžeme porazit nikoho a ani se tak nechceme prezentovat. Proti Pardubicím šťastná výhra, kdy jsme 50 sekund před koncem prohrávali o šest bodů, soupeř měl míč a nakonec jsme zápas dostali do prodloužení,“ uvedl trenér David Machač.

Střelci: Hruška A. 14, Šťastný M. 14, Jánský O. 14, Prokeš M. 10, Kropáček M. 8, Adámek M. 6, Tichovský D. 2, Guk V. 2, Buřič A. 2.

BC Kolín – BK NAPOS Vysoká n. L. 39:66

„Byla to katastrofa. Za druhý poločas jsme dali pouze devět bodů a takto hrát nejde. Zápas totálně bez nasazení a bojovnosti. Nedodržovali jsme pravidla v obraně ani útoku. Jeden z nejhorších výkonů, co jsme spolu,“ posteskl si David Machač.

Střelci: Hruška A. 10, Šťastný M. 9, Guk V. 8, Jánský O. 6, Kropáček M. 4, Kodytek S. 2.

Gólmani tahali famózní zákroky, Kozlové nakonec urvali dva body

Ženy – 2. liga

BC Benešov – BC Kolín 60:56

„Do utkání jsme vstoupili nad očekávání dobře, první čtvrtinu jsme vyhráli rozdílem 8 bodů. Ještě ve druhé a třetí čtvrtině jsme si drželi náskok, ovšem hra se postupně vyrovnávala. Nedařilo se nám v útoku a velký problém jsme měli na doskoku pod oběma koši. Do poslední desetiminutovky jsme vstupovali se ztrátou dvou bodů a bohužel už jsme se do konce zápasu do vedení nedostali. Z porážky se musíme rychle oklepat a především se ponaučit,“ řekl trenér Filip Rytina.

Střelci: Bušková B. 18, Králová T. 14, Krausová B. 11, Fekarová T. 7, Máchová D. 4, Bezoušková D. 2.

Ženy B – SBL

BK Brandýs nad Labem – BC Kolín 37:66

„Během první čtvrtiny vše naznačovalo vyrovnanému utkání, ale se začátkem druhé čtvrtiny jsme si udělaly dostatečný bodový náskok a zbytek zápasu jsme bez větších problémů dotáhly do vítězného konce,“ potěšilo autorka osmi bodů Kateřina Macháčková.

Střelci: Mocová E. 19, Černá N. 9, Kosíková M. 9, Macháčková K. 8, Sixtová A. 7, Mikšovská I. 6, Jonášová M. 4, Kukalová T. 4.

Muži – 2. liga

Sokol Žižkov – Kolínsko-kutnohorský BK 67:57

Střelci: Merta T. 17, Nečas L. 12, Kocourek M. 10, Novák P. 7, Somberg F. 6, Sychra L. 4, Vlček M. 1.

Sokol Pražský – Kolínsko-kutnohorský BK 124:60

Střelci: Somberg F. 20, Nečas L. 19, Kocourek M. 16, Prušinovský J. 5.

,,Bohužel jsme nenavázali na úspěchy z víkendu předchozího. A dvakrát jsme odešli poraženi. Hra v úzké rotaci, po sobotním zranění jednoho z našich pivotů a všeobecně rozsáhlé marodce hráčů, jsme byli nuceni hrát skoro celé utkání zónovou obranu. I přes to nám moc sil do útoku nezbývalo. Věříme, že do příštích utkání se nám co nejvíce hráčů uzdraví a vrátíme se zpět na vítěznou vlnu,“ přeje si bojovník Michal Vlček mladší.

Šmoulinka cup – U10 mix

Mladí kolínští hráči se zúčastnili turnaje v Sadské, kde odehráli tři zápasy. Všichni mladí hráči a hráčky odvedli skvělý výkon a odvezli si dvě výhry a pouze jednu prohru.

Šmoulinka cup – U11 minižákyně

Další kolo Šmoulinky se neslo ve výherním duchu. Turnaje se účastnily týmy Pardubice A, Pardubice B a Lomnice nad Popelkou. Všechny zápasy kolínský tým úspěšně zvládl. Prostor dostaly i nově začínající hráčky, které dokonce přispěly svými prvními body.

BC Kolín – Pardubice A 54:15

BC Kolín – Pardubice B 44:18

BC Kolín – Lomnice nad Popelkou 38:5

Sendražický David Vitáček si za své vulgarity nekopne pět zápasů