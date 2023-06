Mládežnické týmy jsou jen krůček od postupu

Jiří Tuček

Kolínský stadión hostil 2. kolo středočeského „gigantu“, tedy přeboru kraje družstev dorostu a juniorů. Kolínské týmy zopakovaly ve všech kategoriích druhou příčku z kola prvního, i když juniorky se o svou pozici musely strachovat až do poslední disciplíny. Postup do mistrovství Čech by tedy žádnému z kolínských družstev ve třetí kole už neměl uniknout.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/René Volf