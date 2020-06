/FOTOGALERIE/ Středeční mítink Českého atletického svazu, kterým kolínský oddíl zahájil letošní oslavy 120 let kolínské atletiky, přinesl celou řadu velmi kvalitních výkonů a především přivedl na atletický stadión Mirka Tučka celou plejádu špičkových atletů.

Na kolínském stadionu se uskuteční mítink Českého atletického svazu při příležitosti zahájení oslav 120 let kolínské atletiky. | Foto: Deník/Michal Bílek

Úvod mítinku obstaral závod tyčkařek a právě ten přinesl hned na začátku nejkvalitnější výkon celého mítinku, protože juniorská mistryně světa z před dvou let a stříbrná z loňského ME do 22 let Amálie Švábíková překonala letošní nejlepší český výkon, když zdolala 443 cm. Druhá skončila za 403 cm Nikola Pöschlová a třetí Veronika Šebáková, která zdolala 388 cm.