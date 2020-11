„Za výsledek i předvedenou hru mým klukům gratuluji a také musím pogratulovat soupeři k celkové výhře. Bohužel se v závěru projevila jeho ohromná síla,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Kolín se musel v restartu NBL obejít bez dvou hráčů, Lukáše Vacka a především Devante Wallace. Přesto odehrál v dohrávce druhého kola s mistrem vyrovnanou partii. Ještě na začátku třetí čtvrtiny vedl. Pět minut před koncem prohrával jen o dva body. V závěru se však projevily nymburské zkušenosti a z vítězství se tak radoval domácí tým.

„Je třeba ocenit Kolín, který zahrál velmi dobře. Proměňoval střely, bojoval a rychle získal sebevědomí. My hledali sami sebe, protože jsme museli nasadit sestavu, kterou jsme předtím nikdy nepoužívali. Museli jsme improvizovat, navíc přemýšlet o tom, jak rozložit síly. Šanci dostali mladí hráči. Snažili jsme se Omara Prewitta a Vojtu Hrubana šetřit, co to jen šlo. Ale když bylo potřeba, tak oba dali důležité body,“ řekl trenér Nymburka Oren Amiel.

„Nymburk nás jednoznačně přeskákal, a to bylo pro vývoj zápasu nejdůležitější. Ostudu jsme neudělali, bojovali jsme až do konce. Přinutili jsme Nymburk, aby celou dobu hrál,“ podotkl Sodoma.

Ten doufá, že sezona již dohraje bez výraznějšího omezení.

„Věřím, že už nás nezastaví Covid, protože ve čtyřech měsících sezony jsme hráli teprve třetí soutěžní zápas a to je hrozné. Potřebujeme herní praxi, aby to vypadalo ještě lépe. Kluci mají hlavu nastavenou velice dobře,“ dodal.

„My vlastně začínáme letos třetí sezonu. Začali jsme v září, pak jsme začínali v říjnu a v polovině listopadu máme třetí začátek. Vlastně máme třetí sezonu v jedné a není to vůbec jednoduché. Věřím, že už bude jenom lépe.“

Další utkání hraje Kolín již v pondělí. Od 17.45 hodin hostí v hale Spojů Hradec Králové.