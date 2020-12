„Výhry nad silným soupeřem si ceníme. Byli bychom rádi za jakoukoli výhru, ale že se to povedlo rozdílem devatenácti bodů, to je třešnička na dortu, když vezmu fakt, že jsme v Brně prohráli o sedmnáct bodů. Cesta k tak vysoké výhře vedla přes obranu,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„V první řadě gratuluji Kolínu, protože předvedl opravdu výborný druhý poločas. My jsme v prvním poločase dodrželi náš plán, hráli jsme velmi dobře do vnitřního prostoru, dali 32 bodů, ale ve druhém poločase jsme z vymezeného území dali pouze šest bodů,“ posteskl si trenér Brna Lubomír Růžička.

„Těžko se mi to hodnotí. Druhý poločas nám nevyšel, dali jsme pouze 19 bodů, dělali jsme špatná rozhodnutí a domácí jsou natolik zkušení, že si to pohlídali. Za prohru si můžeme jen my sami,“ dodal Lubomír Růžička.

Kolín se pomalu rozjížděl. Soupeři zasadil rozhodující úder na začátku čtvrté čtvrtiny, kdy se dostal do dvouciferného vedení. V závěru už to byla z jeho strany exhibice.

„Očekávali jsme těžký zápas. Věděli jsme, že musíme vyhrát o více než 17 bodů, a to se nám nakonec povedlo,“ potěšilo pivota Jakuba Petráše.

„Byl to těžký zápas až do konce. Brno hrálo dobře v prvním poločase, ve druhém jsme to konečně zlomili a soupeře ubránili. Jsem šťastný, že jsme vyhráli,“ dodal Petráš, který byl vyhlášený hráčem zápasu.

„Do prvních minut zápasu jsme vstoupili docela dobře. Až do poločasu jsme se drželi. Ve druhém poločase jsme vypnuli, nebyla to vůbec naše hra. Hráli jsme úplně jinak, než normálně. Zaobírali jsme se chybami, které dělali rozhodčí, a to poté ovlivnilo náš výkon v druhém poločase,“ podotkl autor tří brněnských bodů Richard Bálint.