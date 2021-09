„V mém věku již je pomalu nutností sportovat, aby člověk nějak mohl fungovat. Bohužel již podstatně víc vše bolí, a proto aktuálně nejraději jezdím na kole. Víkendové projížďky jsou pro mne obrovský relax.V mládí jsem lyžoval za Jiskru Kolín, ale s postupem věku a nutností trénování je přece jenom obtížné jezdit za sněhem sto dvacet pět kilometrů. Když muž stárne, chce si ještě něco dokázat, a tak si občas zajedu s kamarádem trochu do kopečků,“ vypráví o svém sportování Formánek. „Máme za sebou více než pět hor přes čtyři tisíce metrů nad mořem,“ je na sebe pyšný osmačtyřicetiletý sportovec.

Velkou výzvou pro něj bylo zdolat Mont Blanc. Oba jeho pokusy byly ale neúspěšné. „Bohužel nám ani jednou nepřálo počasí. V minulém roce jsme pokořili Gerlachovský štít, což byl obrovský zážitek,“ říká milovník hor a sněhu. „Jak jsem již uvedl, kolo mne opravdu aktuálně naplňuje asi nejvíce a to i s ohledem na to, že to nejméně bolí. Rád vyjíždím na sobotní či nedělní projížďky na Kunětickou horu, Žleby, Sázavu a další místa. Občas se mi podaří nalákat manželku (smích). Tenis je další sport, který mám rád, ale zde se v mém případě ještě moc nedá říkat, že jsi jdu zahrát, ale spíše proběhnout za míčky,“ směje se elektrotechnik, který ale tuto profesi nikdy nedělal.

Díky své zálibě ve vaření a především možnostem v zaměstnání potkal řadu zajímavých lidí.

„Mezi top kuchaři jsem strávil více než deset let a spolupracoval i s pány kuchaři na Slovensku Maťo Korbelič, Jarda Žídek a nebo Martin Záhumeský, který pracoval řadu letu u Gordona Ramsaye. Co bych však neměl zapomenou je to, že jsme společně navštěvovali i školní jídelny v různých projektech a pomáhali se vzděláváním,“ uvedl světoběžník, který se živil třeba jako číšník nebo zaměstnanec několika potravinových řetězců.

Volné chvíle tráví především s rodinou. S manželkou Janou mají dvě dcery,a také vnoučka. „Bohužel volného společného času nám moc nezbývá, jelikož já trávím poměrně dost času v Brně a na cestách, ale když ta možnost je, snažíme se ho trávit společně. Velice rádi navštěvujme mé zákazníkyz okolí Poděbrad. Naše společné cesty vedou i do hor, které máme moc rádi,“ podotkl Formánek.