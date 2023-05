Milovníky běhu čeká další ročník tradičního závodu

Milovníci běhu by si měli do svých diářů zapsat datum 14. května. To se uskuteční 65. ročník půlmaratonu Kolín – Velký Osek – Kolín. Start závodu je na kolínském atletickém stadionu. Mezi nejlepší závodníky budou rozděleny finanční ceny v celkové hodnotě 25 000 Kč a věcné ceny v hodnotě 10 000 Kč. V lidovém běhu na 5 km budou oceněni první tři běžci a běžkyně. Ceny budou připraveny i pro závody dětí.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv