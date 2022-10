V Pečkách si rozhodčí udělali vlastní divadelní představení

Ten absolvoval celý závod systémem start - cíl a vyhrál s ohromným náskokem více než jedné minuty v čase 12:43 min., což je nejrychlejší čas dosažený vítězem v 21. století. Na druhé příčce doběhl mnohonásobný vítěz tohoto závodu Jiří Miler z AC Mladá Boleslav (13:47), který zároveň vyhrál kategorii nad 40 let. Na třetí příčce skončil další kolínský běžec Petr Harnoš (14:03). Nejrychlejším v kategorii nad 50 let byl další závodník Sokola Kolín-atletika Luboš Herel (14:38), který doběhl celkově pátý, nejlépším z běžců nad 60 let byl Pavel Prchal z GP Kolín (17:23) a vítězem nejstarší kategorie nad 70 let se stal Josef Bednář z Počapel (20:43).

I závod žen měl vítězku, která v letošním ročníku naprosto dominovala. Byla jí Gabriela Veigertová z AC TJ Jičín, která v čase 14:54 min. doběhla na celkové šesté příčce!. Druhá mezi ženami skončila Adélka Semrádová z AC Čáslav (16:36) a třetí její oddílová kolegyně Petra Dvořáková (16:45), která zároveň vyhrála kategorii nad 35 let. V kategorii nad 45 let pak byla nejrychlejší domácí Iva Kroužilová (17:27).

