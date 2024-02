/ROZHOVOR/ Průběh sezony si představovali úplně jinak. Mířili na přední umístění, jenomže místo toho hráli futsalisté Kolína o záchranu. Udržet divizi se jim nakonec podařilo v posledním kole.

„Spokojení se sezonou být nemůžeme, umístění v tabulce není ideální. Sice jsme nespadli do krajského přeboru, ale tým má na lepší pozici,“ řekl trenér Michal Škopek.

„Béčko v pohodě uhrálo druhé místo v Okresní lize, ale spokojen jsem s famózním třetím místem na mistrovství republiky veteránů ve futsale,“ dodal.

Kromě záchrany, dá se najít ještě něco pozitivního?

Ve druhé části soutěže jsme přeci jen začali bodovat a hra měla trochu kvalitu. Pozitivní určitě je, že do kádru se zapojil nový brankář Ondra Barták, to je určitě velká posila. Pravidelně chodil Michal Král a v závěru sezony se po dlouhém zranění zapojil také zkušený Láďa Funda.

Kádr neměl opravdu takovou kvalitu, aby nemohl hrát o vyšší příčky?

V podstatě celou sezonu jsme postrádali ty nejzkušenější hráče, a to z různých důvodů. Ať už Hejduka, Lva, Váňu, Fundu, Kovaříka nebo Motrunicha. Věřím, že přítomnost těchto kluků by svou kvalitu přinesla.

Za celou sezonu se v týmu protočila velká řada hráčů. Mohl to být jeden z problémů, nesehranost?

Nejen nesehranost, ale také nezkušenost a taktická nevyzrálost. Futsal není úplně fotbal.

Kolik přesně hráčů nastoupilo k mistrovským zápasům?

Ani přesně nevím, nějaká relativně stálá osa byla, ale do zápasů zasáhlo v A týmu možná i dvacet hráčů.

V kádru se objevila řada mladých hráčů. To je pozitivní, že je o futsal v Kolíně zájem…

Před sezonou nebo během ní jsme obecně do klubu SKP, pro oba týmy, přivedli dvanáct nových hráčů. Pravidelně chodili jen tři – Bárta, Pych a Vondrouš, ten ale není z Kolína. Někteří přišli jednou, dvakrát a pak jsme je už neviděli.

Když jsme spolu v minulosti na toto téma mluvili, vždy jste tvrdil, že o futsal není moc velký zájem…

Nevím, co mladý kluci, ať hrají třetí třídu nebo I. A třídu, to je jedno, co vlastně od půlky listopadu dělají. Divím se, že jim nechybí míč. V naší soutěži je například tým Zvoneček, který je výhradně z kluků, kteří dokonce hrají ČFL a divizi. A chodí, schází se a hrají. Tak to má být.

Je to problém celorepublikový, nebo jenom na Kolínsku?

Ano, bohužel úpadek futsalu evidujeme i v celé republice. Spousty klubů má věkové průměry nad třicet let nebo pro stáří zanikají. Před dvaceti lety byl krajský přebor o dvanácti týmech, to samé divize. Všude se hrály baráže o postupy do vyšších soutěží. Příští rok se možná kraj úplně zruší, letos měl pouhých šest týmů a divize osm.

Jste hlavním organizátorem Okresní ligy, kterou v letošní sezoně hrálo pět týmů. To je úpadek. Co je podle vás největší problém?

I zde na Kolínsku máme obrovský úbytek týmů. Před sezonou oslovujeme fotbalové týmy i z vedlejších okresů, zda si v rámci zimní pauzy nechtějí kluci zahrát. Jediní, kdo to správně pochopil, byla parta kluků ve Vrdech, kteří se do nejnižší futsalové soutěže nově zapojili. Nebo Libodřice, kluci spolu hrají jak fotbal, tak v zimě futsal. Je to tak, že mladý lidi jsou líní, nikdo nic nechce dělat, o nic se starat a v tomto případě to není vůbec o penězích.

Kolínský futsalový oddíl vedete téměř dvacet let. Kde pořád berete sílu?

Zatím relativně drží zdraví, takže hlavní síla je asi v tom, že si s klukama taky zahraju.

Futsal v Kolíně a budoucnost. Co se dá čekat?

Pokud bude podpora z fotbalu a všichni pochopí, že se jim kluci nebudou čtyři měsíce válet doma na gauči nebo u počítačů, ale naopak budou v pohybu, budou na míči, tak by se určitě posun mohl konat. Jsme na to připraveni, ale bojím se, že to tak nebude. Až když se takhle ráno probudím a řeknu, že je konec, tak bude bohužel konec.

