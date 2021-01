„Jednoduché to určitě nebylo, trať byla rozblácená, fyzicky náročná a trestala každou chybu,“ řekl v cíli vítězný Boroš. Boroš na závodech republikového charakteru prožívá skvělé období. V Jabkenicích stál poosmé v řadě na stupních vítězů.

Celkově čtvrtý titul se ale nerodil lehce. Na trati ho potkalo pár nepříjemných momentů, se všemi si ale hravě a především rychle poradil a do cíle přijel s náskokem dvaadvaceti vteřin.

„Blátivá trať mi seděla a nezpanikař jsem, ani když jsem ve třetím kole přišel o vedení po podklouznutí. Poté, co jsem si Tomáše a Pepu v těžkém úseku dojel, tak jsem pokračoval již v klidu a soustředil se na svoji jízdu,“ dodal již čtyřnásobný šampion Michael Boroš.

S menším odstupem dojel druhý Tomáš Paprstka. Pro bývalého kolínského závodníka to byla třetí stříbrná medaile za posledních pět let. „Potřetí jsem bral stříbro a potřetí to bylo v lichém roce,“ podotkl muž, jenž ve stáji Jana Slavíčka strávil dlouhých deset let. Pod jeho vedením získal titul juniorského mistra světa a čtyřikrát ovládl pohárovou soutěž.

Třetí místo obsadil Josef Jelínek, který po loňském čtvrtém místě v Jičíně získal první medaili mezi elitními jezdci.

Na šampionátu v Jabkenicích se v elitní kategorii představili také dva jezdi z kolínské stáje Expres Cz – Tufo Team Kolín. Robert Hula uzavíral elitní desítku, Jakub Kučera byl čtrnáctý a šestý mezi jezdci U23.

Výsledky: 1. Boroš (ČEZ Cyklo team Tábor) 1:00:52, 2. Paprstka (GAPP System – KOLOFIX MTB Racing Team) +22, 3. Jelínek (Cyklostar Trek Pirelli) +1:04, 4. Říman (Auto Škoda Mladá Boleslav) +1:40, 5. J. Ťoupalík (Elkov Kasper) 1:45, 6. Vaníček (ČEZ Cyklo team Tábor) +3:26.

Pavla Halíková přepisovala dějiny

Nestárnoucí Pavla Havlíková na okruhu ve středočeských Jabkenicích vybojovala svůj osmý mistrovský titul, pátý v řadě, a osamostatnila se tak v čele medailového pořadí, když se dosud se sedmi tituly o vedení dělila s Radomírem Šimůnkem starším a Zdeňkem Štybarem.

Obhájkyně titulu Havlíková se hned po startu usadila na vedoucí pozici a svým soupeřkám jasně ukazovala, že je opět připravená bojovat o nejcennější medaili. Od prvního kola nasadila ostré tempo a soupeřky postupně odpadávaly. V cíli měla téměř minutový náskok. „Trať byla náročná fyzicky i technicky, za což jsem byla ráda. Jela jsem na jistotu a měla to celý čas pod kontrolou,“ řekla vítězná Pavla Havlíková.

Druhá dojela Nikola Nosková, která si na šampionát odskočila ze soustředění ve Španělsku. „Na šampionát jsem přiletěla den před startem a vůbec jsem nečekala, že bych mohla bojovat o medaili. Proto jsem hodně spokojená, i když ke konci to bylo již hodně náročné,“ uvedla Nikola Nosková.

Bronzovou medaili získala Karla Štěpánová. Na pěkném šestém místě skončila mladá Tereza Tvarůžková z Kolína.

Výsledky: 1. Havlíková (LAWI junior team) 49:47, 2. Nosková (SD Worx) +51, 3. Štěpánová (Maloja Pushbikers MTB) +1:34, 4. Vaníčková (Brilon Racing Team Mb) +1:54, 5. Bajgerová (Dukla Praha) +2:17, 6. Tvarůžková (Expres CZ- Tufo Team Kolín) +2:20.