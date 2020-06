/FOTOGALERIE/ Mezinárodní festival běhu napsal své deváté pokračování a byl poprvé v historii doplněn o královskou atletickou disciplínu. MarathOn LABE spojil dvě královská města - Kolín a Poděbrady. Závodníci navíc svou účastí pomohli rodinám dětí s poruchou autistického spektra, středisku respitní péče Volno.

Z devátého Mezinárodního festivalu běhu 2020 | Foto: Foto: Adam Hruška

Start maratonské trati byl v 9 hodin na Kmochově ostrově v Kolíně. Čestnými startéry letošního ročníku byli paní Chwistková, ředitelka Volno a pan Václav Miler, bývalý reprezentant a mistr republiky v ultramaratonu, kteří maratonce vyslali podél veletoku Labe do lužních lesů, dále do Libice nad Cidlinou až do královských Poděbrad. S panoramatem tamního zámku byla srovnána meta půlmaratonu, kde se startovní pole otáčelo zpátky do Kolína.