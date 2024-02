V domácím prostředí sehráli prvoligoví volejbalisté Kolína další zápas skupiny o záchranu. V duelu z pražskými Lvy brali jeden bod, když prohráli v dramatickém závěru třetí rozhodující sadu.

Z volejbalového utkání první ligy Kolín - Lvi Praha (2:3) | Video: Volejball Kolín

Kolín - Lvi Praha B 2:3 (24, -18, 22, -15, -15)

Téměř plné hlediště Sportovní haly Borky vidělo pestrý volejbal. Kolín ve skupině o záchranu v 1. lize, druhé nejvyšší volejbalové soutěži v Česku, potřeboval opět bodovat. Pokud možno získat plné tři body za vítězství. Soupeřem mu byl tým Lvů Praha, rezervy extraligového celku. Od začátku to byl vyrovnaný souboj dvou mladých celků, u domácích bohužel poznamenaný tím, že kvůli zraněním nebo plánovaným zdravotním zákrokům nemohl využít tři hráče základní sestavy. Mezera vznikla především na bloku, kde se naopak dařilo Pražanům. Zápas dospěl za stavu 2:2 na sety do tie-breaku, v němž Kolín sahal po vítězství, nakonec však těsně prohrál. Bral tak jeden bod do prvoligové tabulky skupiny o záchranu. Nyní je druhý za vedoucími Holubicemi.

Michal Škopek: Až se ráno probudím a řeknu, že je konec, tak bude bohužel konec

„Soupeř velmi dobře bránil a my jsme o něco hůř útočili na smeči. To rozhodlo,“ řekl kolínský trenér Miroslav Šotola.

Kolín: Hoang, Hrazdira, Tichý, Ječmínek, Rous, Čermák, Hauf, střídali Kubrycht a David.