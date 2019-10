Medvědy čeká těžký oříšek. Přijede šestnáctinásobný český mistr

Dva zápasy, dvě porážky. Basketbalisté Kolína na první výhru v novém ročníku NBL stále čekají. A to přitom hráli dvakrát doma. Nejprve nestačili na Opavu, poté Děčín. Na výhru to nejspíš nevypadá ani tentokrát. Do Kolína totiž v sobotu přijede mistrovský Nymburk.

Z utkání BC Kolín - Děčín (75:91). | Foto: Adam Hruška

V obou dosavadních zápasech si Nymburk připsal vítězství, když nejprve na domácí palubovce porazil Pardubice a poté slavil vítězství i Svitavách. „Nymburk je stálice a jednička české nejvyšší soutěže. Náš tým si začíná na hřišti rozumět a já věřím, že i v tomto utkání ukážeme svou lepší tvář,“ uvedl ústřední kolínský rozehrávač Adam Číž. Nymburský celek se po loňské sezoně rozloučil s kompletní cizineckou legií. Novými tvářemi jsou rozehrávači Booker a Rigić, podkošová dvojice Hankins a Dalton a last minute posilou se stal Ivan Almeida, evropským basketbalem protřelý střelec, který poslední dva roky strávil v polském týmu Anwil Włoclawek. Z českých hráčů doplnil kádr trenéra Amiela Jakub Tůma, který přišel z USK Praha. Doplnil tak stálou hvězdnou sestavu nymburských Lvů – Jaromíra Bohačíka, Vojtěcha Hrubana, Martina Kříže, Martina Peterku, Pavla Pumprlu, Petra Bendu a ex-kolínského Petra Šafarčíka. „Ve třetím domácím utkání v řadě přivítáme toho nejtěžšího možného soupeře, který opanuje českou nejvyšší soutěž šestnáct sezon v řadě. My se budeme snažit předvádět naše maximum, zejména v obranné fázi se musíme soustředit na všechny hráče a snažit se eliminovat jejich přednosti,“ podotkl kolínský asistent Filip Rytina. Utkání v hale Spojů začíná v 17.45 hodin.

