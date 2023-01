„Bylo to utkání dvou poločasů, v tom prvním jsme byli asi ještě v autobuse a není to poprvé, co se nám to stalo. V poločase jsme si řekli, že musíme být více agresivní a mít větší vůli vyhrát. Soupeře jsme zamkli a pro nás je to super vítězství,“ uvedl trenér Kolína Adam Konvalinka.