Basketbalistům Kolína letošní sezon NBL skončila dřív, než si představovali. V předkole play off totiž nestačili na USK a s Pražany prohráli i druhý zápas, tentokrát 66:83.

Z utkání předkola play off BC Kolín - USK Praha (96:102). | Foto: David Kratochvíl

„Celou sérii rozhodl první poločas zápasu v Kolíně. USK hrál v laufu, využil série výher a hrál nesmírně sebevědomě a dal nám to pocítit,“ konstatoval trenér Kolína Adam Konvalinka.

Medvědi byli na ručník. První duel předkola nezvládli

„Musíme dát Kolínu kredit. Vím, že se jim v sezoně občas nedařilo, ale i tak bojovali, byli vždy těžkým soupeřem a mají náš respekt,“ řekl trenér USK Francesco Tabellini.

Kolín domácí utkání nezvládl a jestli chtěl odvrátit konec sezony, musel v Praze vyhrát. Od úvodu se mu dařilo, hrál s chutí a první čtvrtinu vyhrál o šest bodů. Jenomže to bylo naposledy, kdy byl vepředu. Postupně o náskok přišel a již se nedokázal do zápasu vrátit. Za další tři čtvrtiny nastřílel pouhých 42 bodů.

Aktivně hrající domácí mladíci dovedli utkání do vítězného konce. České trio Böhm, Vlk, Švec zařídila pětačtyřiceti body sedmnáctou výhru v řadě. Medvědi na Sovy v letošní sezoně nejvyšší soutěže nevyzráli ze čtyř utkání ani jednou.

„Jsme pod nějakou dekou, ta se bohužel nezvedla. Netrefili jsme skoro nic. Střelba z dálky byla bídná a s tím pak nemáme plán B. Pro nás sezona hořce končí,“ dodal zklamaný Adam Konvalinka.

„Cítím, že když hodnotíte sezonu, nebo šňůru výher, musíte mluvit i o kontextu. Je rozdíl, když máte v týmu pět cizinců a zkušený tým, nebo nejmladší tým v lize, ve kterém jsou dva Američané. Dva, pro které je to první profesionální angažmá v jejich kariéře. I já jsem nováček a tohle je moje první sezona v roli hlavního trenéra. Získali jsme si respekt, který jsme si v průběhu sezony zasloužili,“ podotkl Francesco Tabellini.

„Říkal jsem hráčům, pokud vás někdo nerespektuje, běžte a získejte si ho. To také hráči udělali. Musíme zůstat pokorní, ale zároveň máme právo být zdravě sebevědomí. Sedmnáct výher je důvod k slavení, stejně jako postup do čtvrtfinále. Je to týmový úspěch,“ dodal spokojený Tabellini.

Body: Böhm 23, Okauru 15, Vlk 12, Švec 10, Samoura 8, Vyroubal 8, Pipes 7 – Číž 26, Šiška 11, Petráš 10, Slavinskas 10, Mareš 7, Novotný 2. Rozhodčí: Hruša, Blahout, Jeřáb. Trojky: 27/10:34/8. Střelba 2 body: 48/21:31/13. TH: 14/11:28/16. Doskoky: 48:47. Chyby: 25:20. Diváků: 973. Průběh: 18:24, 44:37, 67:51. Konečný stav série: 2:0.

