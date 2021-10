„Po nepovedeném domácím utkání proti Brnu chceme přivést do Kolína další vítězství z venkovní palubovky.

Zatímco doma ještě nevyhráli, venku jsou stoprocentní. A tuto sérii by nechtěli porušit ani dnes (středa), kdy basketbalisté Kolína zavítají v rámci čtvrtého kola NBL do Hradce Králové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.