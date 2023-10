Hodně nepovedené utkání v NBL mají za sebou basketbalisté Kolína. Ti v hokejové aréně před před 2170 prohráli s Pardubicemi 61:86.

„Pardubice odehrály výborný druhý poločas. My jsme hlavně špatně bránili, dostali jsme hodně bodů. Už standardně se nám nepodařila třetí čtvrtina, která je pro nás velmi tragická, což se opakovalo. Pardubice hrály dobře. Byly lepší na doskoku, bojovaly víc než my, chtěly víc zvítězit. Mrzí mě to, přijeli jsme to sem odehrát mnohem lépe, chtěli jsme Pardubice porazit, ale bohužel, výkon neodpovídal tomu, co jsme chtěli,“ posteskl si trenér Kolína Predrag Benáček.

„Rozhodující náskok jsme si vypracovali ve třetí čtvrtině, kterou jsme odehráli velice dobře. Po několika porážkách, které jsme utrpěli, věřím, že nás tento zápas může nastartovat. Vyhráli jsme velkým rozdílem a doufám, že takhle budeme pokračovat i v úterý proti Písku,“ řekl asistent Pardubic Vanja Miljkovič.

Kolín držel s Pardubicemi krok první poločas, jenomže brzy byly v ohrožení kvůli čtyřem faulům některé opory, čehož Pardubice využily. Ve třetí čtvrtině si vypracovaly rozhodující náskok. Medvědy drtily zejména pod košem.

„Hráli jsme velmi špatně, jak v obraně, tak v útoku, 61 bodů je žákovský výkon, to musíme zlepšit. Od nás to byl nejhorší zápas sezony. Musíme to hodit za hlavu a do dalších utkání jít s úplně jiným přístupem,“ podotkl rozehrávač Kolína Adam Goga.

Body: Brunk 23, Škifić 15, Potoček 11, Vyoral 11, Šafarčík 9, Pekárek 5, Alford 4, Švrdlík 4, Burda 2, Štěrba 2 – Smith 27, Redparth 16, Goga 9, Číž 6, Novotný 2, Petráš 1. Rozhodčí: Baloun, Nejezchleb, Kubiš. Trojky: 28/7:33/9. Střelba 2 body: 9/27:30/11. TH: 15/11:20/12. Doskoky: 55:38. Chyby: 21:15. Diváků: 2170. Průběh: 15:17, 39:32, 66:43.

