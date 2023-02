„Brno si výhru zasloužilo. . Zejména díky druhé čtvrtině, kde bylo prostě lepší. My jsme si nebyli schopný pohlídat náš obranný, jejich útočný doskok. Brno z pod koše dominovalo. My jsme se nedokázali vyvarovat našich hloupých chyb, s kterýma se potýkáme už několik zápasů, a to je zastavení přechodové fáze soupeře a pokrytí obranného doskoku,“ posteskl si asistent Kolína Filip Rytina.

„V první řadě jsme velmi rádi za vítězství, byl to těžký zápas. Do prvního poločasu jsme vstoupili celkem s energií, ale ne až tak, jak bychom si představovali. Do druhého poločasu jsme tohle zlepšili, rozběhli jsme hru a udělali jsme si bodový náskok. Do koncovky jsme pak mohli vystřídat mladý kluky a Kolín nás trochu dohnal, ale jsem rád, že jsme to utkání zvládli a nakonec jsme vyhráli rozdílem patnácti bodů. Je to důležitá výhra, poslední výhra v základní části, takže super,“ pochvaloval si asistent Brna Tomáš Nesrovnal.

Kolín neměl snadný úkol, v posledních dvou zápasech prohrál, navíc na půdě lídra soutěže nastoupil bez pivota Slavinskase. Ze začátku se držel. První čtvrtinu dokonce vyhrál. Ovšem ve druhém dějství začal z trojek řádit Chatman, tým se i díky brejkům dostal do desetibodového vedení. Medvědy držel nad vodou především Číž. Definitivní zlom nastal na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny, kdy domácí výrazněji odskočili.

„Pro nás se to od začátku nevyvíjelo dobře. První čtvrtinu jsme sice vyhráli, ale Brno bylo rychlejší a snaživější. Upřímně řečeno my jsme celkem unavení, protože hrajeme Evropský pohár a k tomu Český pohár a zranili se nám dva hráči. Máme toho plné zuby a abych řekl pravdu, tak vyhlížíme reprezentační pauzu, abychom se zkoncentrovali a zmobilizovali síly na skupinu A1,“ řekl rozehrávač Kolína Adam Číž.

„Myslím si, že rozhodla hlavně naše připravenost na Kolín. Věděli jsme, co může dělat a věděli jsme, do čeho půjdeme. Od začátku jsme do zápasu šli s energií, pak jsme se trochu utrhli, ale nebyl to jednoznačný zápas. Jsme všichni moc rádi za první místo po základní části a i za tento zvládnutý zápas,“ uvedl pivot Brna Šimon Puršl.

Zatímco Brno mělo již před tímto duelem jasné první místo, Kolín po porážce klesl na sedmou příčku.

Body: Chatman 18, Bálint 16, Puršl 15, Djuricic 12, Půlpán 10, Culpepper 6, Nečas 5, Krakovič 4, Křivánek 4, Dáňa 2, Kubín 2 – Číž 34, Petráš 14, Šiška 13, Novotný 12, Lošonský 4, Jelínek 2. Rozhodčí: Matějek, Linhart, Bohata. Trojky: 30/10:31/10. Střelba 2 body: 40/22:39/17. TH: 28/20:20/15. Doskoky: 49:37. Chyby: 22:23. Diváků: 895. Průběh: 18:22, 47:39, 72:59.

