Mají jedny z nejlepším fanoušků, radost jim v této sezoně NBL ale zatím moc nedělají. Basketbalisté Kolína prohráli oba domácí zápasy. Po Nymburku nestačili naposledy na Brno (80:89).

Z utkání NBL BC Kolín - Brno (80:89). | Foto: BC Kolín

„V prvním poločase jsme se udrželi ve hře a byli konkurenceschopní, ale v druhém přišel úsek, kde nás hosté přehrávali z vnitřního prostoru. My jsme však obráceně nedokázali bodovat. Měli jsme tam hluché místo, kdy si Brno vytvořilo nějaký náskok, který si pak dále udržovalo. Oceňuji, že i za stavu, kdy to bylo minus 16, jsme to nevzdali. Na konci zabojovali a přiblížili se. Ale v tomto složení to bohužel na Brno nestačilo. Věřím, že mu porážku oplatíme u něj,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.