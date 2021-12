Ze začátku to vypadalo na střelecké trápení obou týmů, vždyť Kolín zaznamenal první koš po třech minutách, Hradec Králové dokonce po čtyřech. Ale zatímco Medvědi se v dalším průběhu střelecky zvedli, Hradec se hodně trápil.

Kolín se dlouho nemohl od soupeře odtrhnout, podařilo se mu to až ve třetí čtvrtině (32:17). V této části si vypracoval dvacetibodový náskok, což bylo klíčové.

„Za výhru jsme nesmírně rádi, protože jsme odčinili porážku u nich. Utkání na začátku však nebylo vůbec pohledné, nepadaly body, bylo také ospalé i z naší strany. Neumím si vysvětlit proč, jestli se na nás projevila zápasová pauza. Ve druhém poločase se to ale zlepšilo a snad už to bude takový standardní výkon, jako vždycky,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Od začátku jsme se nedokázali dostat do hry. Dát za první poločas 23 bodů je strašný. Naprosto jsme propadli v útoku. Relativně slušně jsme ubránili soupeře na 30 bodů. Začátek třetí čtvrtiny nás však pohřbil. Byl to stejný obrázek, jako na začátku prvního poločasu. Domácí si vytvořili komfortní náskok a naprosto zaslouženě vyhráli. My se musíme nyní zmátořit hlavně v obraně, ale i v útoku, kde nám to nefungovalo,“ přiznal trenér Hradce Králové Lubomír Peterka.

Premiéru v kolínském dresu si odbyl Ian Rogers DuBose, který se uvedl třinácti body. Zdařilou premiéru prožil také mladý Pavel Novák, který poprvé v kariéře nastoupil v základní sestavě v nejvyšší soutěži.

„První poločas byl hrozný od obou týmů, celkově padlo 50 bodů. To se už nemůže stát. Naštěstí jsme to zlomili ve třetí čtvrtině, kdy jsme dali 30 bodů, což jsme nedali celkově do poloviny. Díky tomu jsme vyhráli,“ řekl talentovaný Pavel Novák.

„O výsledku zápasu rozhodly naše první dva špatné vstupy do poločasu, kdy jsme asi tři minuty nedali koš. Dále jsme měli čtyři nebo pět vyložených pozic, které jsme zkrátka neproměnili a za první poločas jsme dali asi 23 bodů, což je náš nejhorší výkon v sezoně. Přitom jsme pozice měli, takže to byla naše laxnost, kdy jsme měli vyhrát poločas alespoň o 10 bodů a hrálo by se nám pak lépe. Poté přišel vstup do druhého poločasu, kde jsme během třech minut dostali 15 bodů, soupeř se dostal na rozdíl 20 bodů, a už to bylo těžké dohánět,“ podotkl hradecký hráč Adam Goga.

Kolín se díky výhře posunul na páté místo tabulky.

Body: Číž 27, Mareš 19, DuBose 13, Lošonský 12, Novotný 8, Jelínek 4, Křivánek 3 – Pešaković 19, Pavlović 13, Škranc 11, Sedmák 10, Goga 5, Peterka 4, Vujović 3, Šoula 2, Stamenkovic 1. Rozhodčí: Hruša, Kec, Dombrovský. Trojky: 35/13:28/4. Střelba 2 body: 36/18:42/21. TH: 14/11:21/14. Doskoky: 42:43. Chyby: 12:17. Diváků: 577. Průběh: 15:10, 30:23, 62:40.