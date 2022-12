„Skvěle jsme začali, přesně jsme se drželi plánu, a dobře jsme se připravili na agresivní obranu domácích. Z toho jsme dávali hodně jednoduchých košů. Pak jsme z toho ale vypadli, a to po třiceti minutách, kdy jsme pustili Děčín do jeho jednoduché a rychlé hry. Bohužel, jakmile se Děčín dostane do rytmu a hraje rychle a jednoduše, těžko se zastavuje. Hodně domácím pomohl Matěj Svoboda, který ve druhém poločase trefoval skoro vše, na co sáhl. Vyhráli jsme sice na doskoku, ale žádnou výhodu jsme z toho neměli,“ posteskl si trenér Kolína Adam Konvalinka.

„Dalším klíčem bylo našich sedmnáct ztrát. S tím žádný vyrovnaný zápas nevyhrajeme. My si můžeme drbat hlavy, že jsme prohospodařili tak nadějné vedení,“ dodal Konvalinka.

„Zápas jsme začali tak, jak jsme očekávali po naší devatenáctidenní pauze, která nás na Vánoce potkala. Na naše poměry opět velmi špatná střelecká produktivita, a to hlavně v prvním poločase. Ale obrovskou bojovností ve druhé půlce, a tím, že hráči chtěli vyhrát, jsme zápas zvládli. V utkání jsme vedli jen asi devět minut, takže z toho pohledu to nevypadá moc zaslouženě, ale díky tomu, jak jsme se ve druhé půlce rvali, máme dobrou a velmi cennou výhru. Máme v této sezoně bojovné srdce, díky čemuž jsme byli schopni velmi dobře hrající Kolín porazit,“ uvedl trenér Děčína Tomáš Grepl.

Přestože v úvodu předvedli velký počet ztrát, ve hře se jim dařilo o poznání lépe než soupeři. Díky tomu si postupně budovali náskok. Ve druhé čtvrtině vedli až o 16 bodů.

Domácím se ještě do přestávky podařilo hrozivě vyhlížející skóre snížit na jedenáctibodový rozdíl a od třetí části rozjeli velkou stíhací jízdu. Díky zlepšené hře skoro ve všech aspektech se nakonec dostali i do vedení 73:66. Dvě minuty před koncem se podařilo skórovat Slavinskasovi s Petrášem a bylo zaděláno na drama. To však odmítl Mach s Waltonem.

„V prvním poločase jsme předváděli to, co jsme chtěli, bohužel ve druhém poločase soupeř trefil nějaké trojky a nám navíc asi došly síly. Zlomilo se to asi ve třetí čtvrtině, ale koncovka byla ještě otevřená. Bohužel to nevyšlo,“ posteskl si rozehrávač Kolína Theodor Dlugoš.

„Nezačali jsme ideálně a dovolili Kolínu bodovou šňůru. Možná nám chyběla trochu koncentrace, možná jsme se nevyrovnali s bojovností soupeře, který měl občas váhovou i výškovou převahu. Ale naštěstí nás to nezlomilo, do druhého poločasu jsme vstoupili jako jiný tým, bojovali jsme, jezdili a jsem moc rád, že jsme výhru urvali,“ oddechl si rozehrávač Děčína Tomáš Jansa.

„V prvním poločase nám možná trochu chyběl doskok, ale ve druhém poločase jsme to vykompenzovali bojovností a míče, které byly padesát na padesát, končily v náš prospěch. To trochu soupeře deptalo. Veliké díky patří našim fanouškům, kteří nás podporovali. Bylo to něco neskutečného. Prostě super výhra na konec roku,“ dodal spokojený Tomáš Jansa.

Kolín díky porážce klesl na pátou příčku tabulky. Děčín se naopak vyšvihl těsně za vedoucí Brno.

Body: Svoboda 27, Walton 19, Nichols 11, Pomikálek 7, Jansa 5, Josipović 4, Mach 2, Macháč 2, Žikla 2 – Slavinskas 19, Číž 14, Petráš 13, Šiška 10, Novotný 7, Dlugoš 5, Jelínek 3, Křivánek 3. Rozhodčí: Baloun, Vošahlík, Linhart. Trojky: 24/8:30/8. Střelba 2 body: 34/18:37/20. TH: 24/19:15/10. Doskoky: 35:40. Chyby: 23:18. Diváků: 1100. Průběh: 19:20, 31:42, 60:64.

