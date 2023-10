Basketbalisté Kolína poprvé v letošní sezoně NBL zaváhali. Ve čtvrtém kole nestačili na domácí palubovce na USK Praha a prohráli 59:78.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michaela Hasíková

„Odehráli jsme dvacet minut, na to jsme ještě měli sílu, ve druhém poločasu jsme na to neměli. USK hrálo výbornou obranu, dovolilo nám jenom 21 bodů v druhé půli a zaslouženě vyhrálo,“ přiznal trenér Kolína Predrag Benáček.

„Je to pro nás zadostiučinění vyhrát venku, protože to je poprvé, co jsme vyhráli. Ani v přípravě jsme venku nevyhráli,“ pochvaloval si trenér USK Frank Kuhn.

„Zápas jsme nezačali dobře, kdy Kolín hrál velmi dobře a my jsme s ním měli velké problémy. Až na konci druhé čtvrtiny jsme zareagovali a ukázali jsme, že jsme schopní zatlačit soupeře a pustili jsme pak Kolín jenom k jedenácti bodům ve třetí a k deseti ve čtvrté čtvrtině. To ukázalo, že tým má charakter. Musíme pokračovat v práci, protože jsme minuli příliš mnoho šestek, myslím, že jsme jich nedali jedenáct. Měli jsme také příliš mnoho ztrát, musíme tedy zlepšit náš útok,“ dodal náročný Frank Kuhn.

Byl to souboj dvou neporažených týmů. Od začátku do něho lépe vstoupil Kolín a držel si aktivní hrou menší náskok. V přestávce vedl o pět bodů.

Po změně stran se ale karta obrátila. Pohyblivější hosté se prosazovali z dálky i útočných doskoků a ve čtvrté části už průběh v klidu kontrolovali. Medvědům v této pasáži dovolili pouze jednadvacet bodů.

Domácím úplně odešla střelba za 3 body. Za čtyřicet minut proměnili pouze dvě trojky.

Medvědi na Sovy nevyzráli za celou loňskou sezonu a dobře nevstoupili do vzájemných zápasů ani do té letošní.

„Byl to pro nás špatný zápas, prohráli jsme jenom z důvodu, že jsme nedodržovali pokyny, hlavně v obraně. Nešla nám vůbec střelba trojek, takže jsme nemohli vyhrát,“ podotkl křídelní útočník Kolína Pavel Novák.

„Začátek zápasu byl pro nás hrůzostrašný, neproměňovali jsme hodně šestky, to je u nás zatím klasika, ale potom jsme to zlepšili v druhém poločase, hlavně ve třetí čtvrtině. Doskakovali jsme, hráli jsme agresivně a díky tomu jsme vyhráli a ukázali, že dokážeme hrát, i když jsme dole,“ řekl rozehrávač USK Patrick Samoura.

Body: Smith 16, Halada 11, Číž 9, Redparth 9, Petráš 7, Novotný 4, Stegbauer 3 – Johnson 17, Samoura 15, Petružela 10, Švec 8, Vlk 8, Bátovský 6, Fuxa 6, Šafařík 4, Baker 2, Vyroubal 2. Rozhodčí: Vyklický, Melichárek, Kremser. Trojky: 21/2:21/9. Střelba 2 body: 32/14:41/19. TH: 32/25:24/13. Doskoky: 39:39. Chyby: 20:25. Diváků: 528. Průběh: 21:18, 38:33, 49:56.

