„Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a vedli jsme 1:0 a 12:1, ale Děčín ukázal svoji válečnickou duši. Přitvrdil hru a my se s tím nedokázali vyrovnat, především ve druhé čtvrtině. V průběhu třetí čtvrtiny, kdy nám domácí už odskočili na osmnáct bodů, jsme se do utkání vrátili, ale pak nám možná chybělo i trochu štěstí, abychom proměnili nějaké střely a šli do většího, než jednobodového vedení. Koncovka už byla vabank, my se bohužel netrefili a prohráli o sedm bodů. Víme, že náš tým má potenciál hrát o nejvyšší příčky, ale zatím to nenaplňujeme a zapsali jsme sedmou porážku v řadě,“ posteskl si asistent Kolína Filip Rytina.