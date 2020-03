Medvědi ztrácí půdu pod nohama

Basketbalistům Kolína se vzdaluje vidina účasti v předkole play off. Po domácí porážce od Hradce Králové 66:82 ztrácejí Medvědi na týmy před sebou tři výhry. A to do konce nadstavbové části zbývá odehrát sedm kol.

Z 5. kola nadstavby BC Kolín - Hradec Králové (66:82). | Foto: Adam Hruška