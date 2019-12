Brno aktuálně hraje ve skvělé formě, když v domácím prostředí nejprve porazilo Sovy z USK Praha a poté si v bitvě smlslo i na pardubické Bekse. V posledním kole přivítalo Brno opět na domácí palubovce tým svitavských Turů, a i v tomto utkání sahalo po vítězství, ovšem díky nezvládnuté koncovce utkání si nejtěsnější možné vítězství odvezly Svitavy.

Brněnský kádr před několika týdny značnou měrou posílil o Jakuba Krakoviče, exděčínského Válečníka, který tuto sezonu začal ve 2. rakouské nejvyšší soutěži a také o Davella Robyho, který hájil barvy Brna již v loňské sezoně.

Hru mmcité1 řídí z pozice rozehrávače Smithson, který po dvě sezony nastupoval v dresu svitavských Turů. Velkou zbraní z perimetru je pak Radek Farský, který v posledních utkáních předvádí skvělé výkony a Brno se může spolehnout na jeho bodové příspěvky.

Medvědi si budou muset dát pozor také na exkolínského ostrostřelce z perimetru Filipa Novotného, nebo neúnavného bojovníka Lukáše Stegbauera.

‍„V utkání s Brnem nás rozhodně nečeká lehká práce. Brněnský tým má aktuálně dobrou formu. Spoléhá především na poctivou a týmovou obranu. My však chceme v tomto utkání uspět a uděláme pro to vše, co je v našich silách. Věřím, že se mezi svátky zaplní naše hala do posledního místa a že budeme předvádět basketbal, který se fanouškům bude líbit,“ řekl kolínský asistent Filip Rytina.

Utkání v hale Spojů začíná v 17.45 hodin.

