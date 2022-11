„Sice jsme vyhráli, ale v hlavách našich hráčů asi hodně převážilo to, v jaké sestavě přijel soupeř. A musím podotknout, že si Ostrava zaslouží velký kredit za to, jak hrála,“ uvedl trenér Kolína Adam Konvalinka.

Ostrava nastoupila oslabená bez podkošového dua Bohačík – Radukič. Pro Kolín to tak měla být snadná práce. Ale nebyla.

Téměř po celou dobu byl sice ve vedení, ale soupeř se pořad držel na dostřel. Kolín se několikrát dostal do dvouciferné výhody, Ostrava se ale pokaždé těsně přiblížila. V klíčových chvílích dokázal vždy reagovat a opět díky přesným trojkám zase odskočit.

„Měli jsme obrovský problém s návratem do obrany. Nemáme vůbec problém v útoku, tam si vytvoříme dost pozic a umíme přečíst ty situace, ale absolutně vůbec nejsme schopni jednoduše zastavovat soupeře a donutit je k tomu, aby hráli delší útok a opřít se o obranu, aby jsme z toho mohli těžit mnohem víc, než jenom spoléhat na útok. Takže výhra v řádů asi povinných vůči sestavě, co soupeř přijel, ale opět se ukázalo, že nebude lehkých zápasů a tento to dokázal,“ podotkl .Adam Konvalinka.

„Kolín nás porazil výškou. My jsme se snažili v útoku, balón nám zase lítal, prostě dobrá práce útočně, ale v obraně se ukázalo, že reprezentační pauza nám neprospěla, 96 bodů je moc. Chybí nám dlouhý hráč,“ přiznal trenér Ostravy Adam Choleva.

Důležitým faktorem bylo doskakování, které domácí celek ovládl poměrem 43:25. Nejlepším střelcem zápasu byl Adam Číž, který proměnil „pouze“ tři trojky, ale i tak zaznamenal 26 bodů. Dvacet jich nastřílel Michal Mareš a 17 bodů s 10 doskoky přidal Džiugas Slavinskas. Třináct bodů si připsal Ondřej Šiška.

„Zápas budu hodnotit ze dvou pohledů. Zaznamenali jsme přes 90 bodů, což je super, ale dostat 87 bodů je dost. Navíc když Ostrava přijela v oslabené sestavě. Potěšující je, že se zlepšujeme v útoku a nesmíme zapomenout na obranu,“ podotkl rozehrávač Kolína Ondřej Šiška.

„Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Přijeli jsme bez našich dvou nejlepších střelců a přece jen Kolín má velkou kvalitu tento rok. Chtěli jsme makat 40 minut, což se nám v podstatě i podařilo, ale měli jsme zase nějaké slabé chvilky, kdy nám Kolín zase odskočil. V celku ale můžeme být spokojeni. Bojovali jsme, dali jsme 87 bodů, což je super, ale zase jsme dostali 96, což je strašně hodně. Měli jsme nedostatky v obraně, tu musíme zlepšit a pak to bude lepší,“ řekl nejlepší střelec Ostravy Matěj Majerčák.

Body: Číž 26, Mareš 20, Slavinskas 17, Šiška 13, Lošonský 9, Petráš 7, Dlugoš 3, Novotný 1 – Majerčák 22, Milligan 19, Belikov 15, Dedek 9, Prošek 7, Svoboda 5, Týml 5, Jakel 3, Šmíd 2. Rozhodčí: Baloun, Salvetr, Ulrych. Trojky: 33/11:29/12. Střelba 2 body: 30/17:30/19. TH: 37/29:17/13. Doskoky: 43:25. Chyby: 19:30. Diváků: 632. Průběh: 24:18, 40:33, 66:57.

