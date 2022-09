Velim B si smlsla na dalším soupeři. V pěti kolech neztratila ani bod

Rozhodla třetí čtvrtina, ta která v minulosti většinou nepatřila mezi nejsilnější herní úseky Medvědů. Tentokrát ji Medvědi vyhráli 26:10 a položili základ ke konečnému úspěchu.

Kolín se musel i v tomto utkání obejít bez kapitána Adama Číže.

„V první půli se nám nedařilo plnit to, co jsme si řekli. Soupeř, i přes pár hráčských absencí, ukázal, že je velmi kvalitním týmem. Do druhé půle jsme si řekli, že by jim po dlouhé a náročné cestě mohly dojít síly. Začali jsme také konečně hrát to, co nám trenér naordinoval a vyšlo to,“ řekl kolínský tvůrce hry Theodor Dlugoš.

Body: Lošonský 17, Mareš 16, Petráš 15 (23 doskoků),Slavinskas 11, Šiška 9, Novotný 5, Dlugoš 4, Jelínek 4, Merta 2.

Kolín – Pardubice 94:77

Následné utkání o 5. místo mezi kolínskými Medvědy a pardubickou „Beksou“ bylo skutečným basketbalovým bonbónkem. Pardubičtí v utkání postrádali dvě opory, Davida Pekárka a Petra Šafarčíka, Kolín se ještě musel obejít bez svého kapitána Adama Číže.

Přesto oba týmy předvedly vynikající výkon, který nepostrádal nic z basketbalového umu. Šťastnější byli v konci domácí. Ve svém středu měli sedm dvouciferných střelců.

„První poločas byl velmi vyrovnaný a především fyzicky náročný. Pardubice hrály kompaktně v obraně a tlačily na nás. Ve druhé půli jsme předvedli dobrou obranu my, dávali jsme si dobré přihrávky a trefovali jsme i volné střely. To rozhodlo,“ uvedl kolínský pivot Jakub Petráš.

Body: Lošonský 16, Mareš 14, Slavinskas 14, Novotný 12, Petráš 11, Šiška 11, Dlugoš 10, Jelínek 4, Křivánek 2.

(Michal Vlček)

