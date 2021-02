„Bylo to pro nás těžké, protože soupeř má rozhodně lepší tým, než ukazuje tabulka,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Kolín téměř celý zápas vedl. Občas byla pasáž, kdy se domácí přiblížili. Třeba v průběhu třetí čtvrtiny se dotáhli na rozdíl čtyř bodů (57:61).

Na začátku 33. minuty už Kolín vedl 81:65, když potrestal několik nepřesných útoků Olomoucka. Domácí přesto nesložili zbraně. Dokázali se zlepšit pod oběma koši a v poslední minutě snížili na 87:90. Kolín ale koncovku ustál a vedení udržel. Připsal si šesté vítězství v řadě.

„V prvním poločase jsme si vypracovali docela velký náskok, pak ale začaly problémy. Zvedl nás příchod Jiřího Jelínka, který nastoupil ve chvíli, kdy jsme měli menší krizi. Prosadil se v útoku a dokázal ubránit pod naším košem, což bylo důležité. Byl X-faktorem zápasu,“ konstatoval Sodoma.

„Hosté vyhráli zaslouženě, protože prakticky po celou dobu vedli,“ přiznal trenér Olomoucka Predrag Benáček.

„Mrzí mě první čtvrtina, kterou se nám nepodařilo odehrát, jak jsme si přáli. Přitom jsme věděli, že Kolín má výborné vstupy do zápasů. Cením si, že se hráči dokázali vrátit a bojovali až do konce. Dělali, co mohli, ale na soupeře, který dá tolik trojek, se obtížně něco vymýšlí,“ dodal Benáček.

Kolín měl čtyři dvouciferné střelce (Novotný, Wallace, Petráš a Skinner), do statistik se zapsal i novic ze Svitav Křivánek (9 bodů). Výkon večera ale zaznamenal Adam Číž. Kolínský rozehrávač skóroval pouze pětkrát, zato přidal neuvěřitelných 17 asistencí, což je rekord této sezony a jeden z nejhodnotnějších výkonů dějin NBL.

„Tak si to umíme zpestřit jenom my. Vedeme o hodně bodů a přijde nějaký propad. Jednou se nám to vymstí, ale doufám, že to ještě bude nějakou dobu trvat. Uspěli jsme díky dobré střelbě trojek, právě taková hra nás dostala tam, kde jsme, proto v tom chceme pokračovat,“ řekl Adam Číž.

„Na soupeři bylo vidět, že je v pohodě, ale ani naše hra nebyla špatná. Tedy až na první část utkání, ve které se nám nedařilo. Zápas to byl docela hodně zajímavý, bohužel se špatným koncem pro nás,“ posteskl si křídelní hráč Olomoucka František Váňa.

Body: Novotný 23, Wallace 22, Petráš 16, Skinner 11, Křivánek 9, Jelínek 8, Číž 5 – Bezradica 29, Váňa 21, Pekárek 14, Henry 8, Feštr 6, Štěpán 4, Kouřil 3. Rozhodčí: Hruša, Karafiát, Melichárek. Střelba 2 body: 37/19:30/19. Trojky: 35/11:44/16. TH: 18/16:11/8. Doskoky: 42:43. Průběh: 16:30, 39:48, 63:74.