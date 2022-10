„S přípravou jsem spokojen. Sám jsem si ze začátku zvykal na fungování klubu i týmu, ale brzy jsem do toho skočil a výsledek je doufám vidět. Myslím, že jsme zapracovali na obranné části a zatím nám to neslo ovoce. Ale zajíci se začnou počítat až od soboty, tak uvidíme,“ řekl Adam Konvalinka.

Kolín doma porazil Slavii a v tabulce je bod za vedoucím Vsetínem

Sedm výher a dvě prohry, páté místo v již zmíněném Federálním poháru, to je velmi slušná bilance jeho svěřenců.

„Účast ve Federálním poháru byla pro nás přínosná. I pro velkou výhodu v cestování, kdy jsme obě skupiny odehráli skoro doma, si myslím, že je to zajímavá forma přípravy. Už se i o něco hraje, má to soutěžní parametry. Utkání jsou tvrdší než obyčejné přípravy, hraje se na výsledek a skóre. Jen zůstává k zamyšlení první fáze, kdy se odehrají tři utkání ve třech dnech. To je pro týmy s užší rotací až příliš. Hodně s tím upadá kvalita utkání. Preferoval bych dva víkendy po sobě formou semifinále a finále,“ podotkl Konvalinka.

Nový kouč se rozhodl, že poněkud pozmění zaběhlé praktiky z poslední doby. Po dvou útočných ročnících, kdy Medvědi mnohokrát své soupeře přestříleli, se Adam Konvalinka zaměřil hodně na defenzívu a na herním stylu kolínského týmu se tato změna postupně projevila. Co je však nejdůležitější, hráči a také diváci si tuto novou tvář Medvědů zatím velmi pochvalují.

„Hodně věcí jsme rozebírali na videu. To nelže, stejně jako čísla. A když pak kluci viděli, že tolik bodů nedostáváme, začali si věřit, začali věřit mně. A to je začátek. Klišé stále platí, pořád máme co zlepšovat,“ zdůraznil.

V téměř polovině přípravných utkání se musel obejít bez kapitána Adama Číže.

„Samozřejmě bych byl radši, kdybychom hráli v kompletním složení. Na druhou stranu se to může přihodit kdykoli v sezoně. A díky této zkušenosti víme, že máme dostatečně širokou lavičku, že tyto výpadky dokážeme zastoupit. Ondra Šiška byl na podobnou roli zvyklý a jen si to přenesl k nám a Theo Dlugoš odehrál skvělá utkání. Takže variant máme vícero, včetně Lamba Autreyho,“ nastínil Adam Konvalinka.

Právě příchod last minute Lamba Autreyho do Kolína je pro všechny příznivce basketu možná mírným šokem. Ale on si vybral dres Medvědů, za což je nový trenér rád.

„Nepohybuji se v nejvyšší soutěži tak dlouho, abych mohl porovnávat rychlost úlovků. Ale u pár příchodů některých hráčů už jsem byl. A tohle je všechny předčilo. V pondělí jsme se o tom dozvěděli a druhý den už bylo hotovo. Na jeho výběru jsem se podílel. Byl jsem pro jeho angažování. Stejně jako vedení. Zkušenosti, využití na vícero pozicích. Jsem velmi rád, že se jeho příchod povedl,“ mne si ruce Konvalinka.

Ve šlágru kola tahala Velim za kratší konec

Jeho trenérský rukopis je na kolínském týmu výrazně znát.

„Medvědi vždy soupeře přehrávali útokem, v obraně se lehce šetřili a tzv. „doufali“. Pokusil jsem se nastavit pravidla tak, aby každý přispěl trochou a byl z toho fungující tým hlavně na obranné polovině. Ano, většinu času v tréninku trávíme obrannou hrou, a tam zatím spokojen jsem. Ale samozřejmě je stále na čem pracovat,“ upozornil.

V kádru Medvědů je několik skvělých individualit. Někdo by v tom mohl vidět problém, ne však muž, jenž dlouhé roky strávil na lavičce Pardubic.

„Obavu možná mám, ale kdyby to bylo jednoduché, tak to dělá každý. Myslím si, že jsme si všichni jasně vytyčili, že uděláme cokoli pro týmový úspěch. Všichni budou muset potlačit svoje ego a vyhovět týmu. S tím jsem do Kolína šel a už před příchodem Lamba to tak bylo. S jeho příchodem se na tom nic nemění a dopředu ode mě tuto informaci měl. I tak podepsal,“ dodal Adam Konvalinka.

První zápas v KNBL odehraje Kolín v sobotu od 18 hodin na půdě Olomoucka. Až tady se ukáže, jak na tom jsou Medvědi s formou.

(Michal Vlček)

