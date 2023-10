Tam, kde vloni skončili, letos začínají. Basketbalisté Kolína vstoupí do druhé pohárové sezony. V té premiérové si nevedli vůbec špatně.

Čtvrtfinále basketbalového Alpe Adria Cupu: BC Geosan Kolín - BC GGMT Vídeň 74:72. | Foto: David Kratochvíl

Základní skupinu absolvovali výtečně s konečnou bilancí pěti výher a jediné porážky. Vyneslo jim to postup do čtvrtfinále, kde byl ve dvojzápase nad jejich síly rakouský tým BC GGMT Vídeň.

Po výsledcích 74:72 doma a 81:93 venku jim brána Final Four AAC zůstala zavřená. Ale pocit z výborné propagace kolínského basketbalu v Evropě zůstal. A v letošním pokračování by chtěli na tu první úspěšně navázat. Ve středu od 17.45 hodin přivítají doma v GEOSAN aréně právě svého čtvrtfinálového přemožitele.

Letošní ročník AAC se oblékl do nového hávu. Medvědi se v šestičlenné základní skupině, systémem doma – venku, postupně utkají kromě Vídně ještě s chorvatským KK Dubrava, slovinskou KK Ilirija, rumunským týmem SCM Winsed Swiss Mozart Bet Timisoara a BK REDSTONE Olomoucko.

Letos se nebude hrát čtvrtfinále play-off a první dva týmy postoupí přímo do Final Four. Klíč je to přísný, ale Medvědi jistě udělají maximum, aby mezi prvními dvěma nechyběli. A začít je potřeba již teď ve středu, přestože na Medvědy čeká velký favorit.

Mužstvo BC GGMT Vídeň bylo založeno relativně nedávno, v roce 2010, ale okamžitě se usídlilo v Superlize, nejvyšší soutěži našich jižních sousedů. Za třináct let působení na rakouské basketbalové scéně vybojovali Vídeňští dvakrát 3. místo, jednou byli stříbrní a v letech 2013 a 2022 se stali mistry Rakouska. Poslední úspěch ještě umocnili výhrou v Rakouském poháru.

O tom, že tento tým má velké zkušenosti i z evropských kolbišť nemůže být pochyb. V předloňském ročníku ALPE ADRIA CUPu dokráčeli hráči BC GGMT až do semifinále, kde těsně (83:89) podlehli pozdějšímu vítězi z Levic. V následující sezoně 2022/23 své umístění ještě vylepšili, když ve Final Four, pořádaném v jejich domovském stánku Halmann Dome, nestačili až ve finále na polský tým MKS Dabrowa Gornica (72:86).

Svou dobu stříbrnou potvrdili v rakouské Superlize, kde finálové klání prohráli 1:3 se Swans Gmunden.

V probíhající sezoně mají odehrány tři utkání s bilancí jedné výhry a dvou porážek. Téměř jako v každém týmu se jejich sestava mírně pozměnila, ale opory Vujosevič, Radoš, Hassan-Zadeh či Zdravkovič zůstaly. Navíc tým pro letošní sezonu posílil Demarcus Stuckey jr., který Medvědy potrápil již vloni v dresu Komárna. Z toho je vidět, že ve středu do Kolína přijede velmi zkušený a kvalitní tým.

Tak pojďme všichni Medvědy povzbudit, aby se jim vstup do druhé evropské pohárové sezony vydařil.

(Michal Vlček)

