Tým povede jako hlavní trenér Miroslav Sodoma a jeho asistentem je Filip Rytina. Proti minulé sezoně se kádr Medvědů značně obměnil. Opory zůstávají, vrací se známé tváře a přicházejí nové.

Šanci uplatnit se v nejvyšší soutěži dostanou kolínští odchovanci Lukáš Kosík, Tomáš Merta, Pavel Novák, Filip Somberg a Lukáš Vacek, kteří mají za sebou skvělou sezonu v extralize juniorů.

Fanoušci se mohou těšit na kapitána Adama Číže. Pokračují i Theodor Dlugoš a Daniel Kačer. Výborná zpráva je, že legenda a ikona kolínského basketbalu, čtyřicetiletý David Machač, nekončí a i v nadcházející sezoně bude oblékat dres kolínských Medvědů.

Pro “Machyho“ to bude neuvěřitelná už 13. sezona v Kolíně. Svou profesionální kariéru začal v sezoně 1999/2000, když nastupoval za BK Slavia Kroměříž. V nejvyšší soutěži odehrál celkem 19 901,1 minut a nastřílel 8 448 bodů.

Obrovskou radost mají fanoušci z návratu Lee Skinnera, který hájil kolínské barvy v Kooperativa NBL v sezonách 2015/2016, 2016/2017 a 2017/2018. Poté jeho cesta zamířila do sousedního Slovenska, kde s Interem Bratislava získal mistrovský titul v SBL. V loňské sezoně působil opět v Interu a zastával zde i roli kapitána týmu. Teď se však tento srdcař a bojovník vrací zpět do Kolína.

Klub angažoval na tři roky Jiřího Jelínka, který v Kolíně působil již v minulosti a byl u historického úspěchu Medvědů, když se v sezoně 2011/2012 podílel na zisku bronzových medailí v tehdejší Mattoni NBL. V dalším roce odešel do Svitav, odkud zamířil do Děčína a právě s Válečníky se stal vicemistrem Kooperativa NBL 2015/2016. Poté zamířil na Slovensko, kde hájil barvy Handlové, ale v průběhu sezony se vrátil zpět do Čech, a to do Svitav, odkud teď přichází do Kolína.

„Do Kolína se opravdu těším, obzvlášť poté, co loňská sezona skončila těsně před svým vrcholem. Fanouškům bych popřál spoustu basketbalových zážitků a aby si na basket přišli odpočinout a třeba se i pořádně vykřičet,“ láká diváky Jiří Jelínek.

Do Kolína se vrátil jednadvacetiletý křídelník Filip Novotný, který zde působil na konci sezony 2018/2019. Uplynulý rok odehrál v mmcité1 Basket Brno. U Medvědů podepsal smlouvu na dvě sezony s následnou roční opcí.

„Už se moc těším na shledání v kolínské Geosan aréně a věřím, že fanoušci vytvoří stejně suprovou atmosféru, jakou si zde pamatuji. A za sebe mohu slíbit, že se budeme rvát o každý bod,“ řekl Filip Novotný.

Další posilou Kolína je pětadvacetiletý slovenský hráč Jakub Petráš. 211 cm vysoký pivot přichází po dvou sezonách strávených v MBK Handlová, kde odehrál celkem 62 utkání s průměry 9 bodů a takřka 6 doskoků na zápas.

Novou tváří je brněnský rodák Armin Mazić, který uzavřel v Kolíně smlouvu na jednu sezonu s následnou dvouletou opcí.

„Nejdéle jsem působil v Itálii, dále jsem hrál v Chorvatsku, Bosně, Anglii a Česku,“ popsal své zkušenosti sedmadvacetiletý basketbalista.

„I v této složité době se nám podařilo sestavit tým, s kterým chceme bojovat o play-off. Máme zkušené hráče, kteří by měli být tahouny týmu, ale zároveň i mladé, od kterých si slibujeme dravost. Všichni mají mou důvěru a je pouze na nich, jak s ní naloží,“ uvedl ke složení týmu trenér Miroslav Sodoma.

„Jsem rád, že se nám podařilo do týmu zařadit pět našich odchovanců,“ dodal trenér Medvědů.

Kolínští basketbalisté vstoupí do nového ročníku Kooperativa NBL v pátek 11. září na palubovce ambiciózního týmu Basket Brno, ve 2. kole se 16. září střetnou s Nymburkem na jeho půdě a domácímu publiku se poprvé představí v sobotu 19. září od 17.45 hodin proti Opavě.

Domácí zápasy odehrají v Geosan aréně na nově zrekonstruované palubovce. Začátky utkání budou v tradiční čas v 17.45 hodin.

KOLÍNSKÝ BASKETBAL SLAVÍ 80 LET

V září 1940 vznikl oddíl košíkové Sokol Kolín, a to díky hrajícímu trenérovi Františku Stibitzovi. František Stibitz byl kapitánem týmu ČSR, který v Ženevě v roce 1946 získal titul Mistrů Evropy. Na prvních poválečných SALH 1947 v Paříži pomohl vybojovat týmu vysokoškoláků ČSR prvenství a titul akademických mistrů světa

„Původně plánovaná oslava 80 let basketbalu v Kolíně se zatím neuskuteční. Situaci nám komplikují opatření související s onemocněním covid–19,“ uvedl prezident klubu Martin Buřič.

„Počkáme, až budou podmínky příznivější,“ dodal.