Medvědí vstávání vyhráli střelci z Liberce, kolínští jim zdatně sekundovali

/FOTO/ A je to za námi. Ptáte se co? Přece vykročení do malorážkové sezony, které klub SSK DDM Kolín pořádal na střelnici SSK Bohemia Poděbrady pod názvem Medvědí vstávání 2024. Oproti loňsku přidali pořadatelé kategorii seniorů, která bude i na dalších našich závodech.

Ze střeleckých závodů Medvědí vstávání 2024 | Foto: DDM Kolín