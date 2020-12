Vítězství Opavy se nerodilo lehce, Středočeši hodně kousali. Favorita držel nad kapitán Jakub Šiřina, autor dvaatřiceti bodů.

Opava se rozjížděla pomalu a snad pět minut čekala na vstřelení koše.

„Začátek nám vůbec nevyšel. Hráli jsme špatně a bojácně,“ hodnotil utkání Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka.

„Kolín měl energii. Na jeho hráčích bylo vidět, že nepřijeli pouze na výlet, ale vyhrát,“ pokračoval opavský kouč.

Středočechy hodně držel Adam Číž. Odchovanec ostravského basketbalu pálil úspěšně z dálky, když zaznamenal šest trojek.

Opavská hra znovu stála na Jakubu Šiřinovi, který zvládl celých čtyřicet minut.

„Soupeři naštěstí v prvním poločase nevyšlo několik pokusů z dálky. To bylo štěstí, protože náš návrat do utkání by nebyl vůbec jednoduchý,“ podotkl Vlček.

Zlom přišel ve čtvrté čtvrtině, kdy domácí udělali bodovou šňůru a utkání dotáhli do vítězného konce. Zajímavostí byl fakt, že hostující lavička si nevzala jediný time.

„Vítězství má ještě jednu cenu. V letošním kalendářním roce jsme doma ani jednou neprohráli,“ pousmál se Vlček.

„Viděli jsme atraktivní zápas. My jsme nebyli úspěšní z vymezeného území, a to nám zlomilo vaz. Neproměňovali jsme pokusy z pod koše a to pak těžko můžeme pomýšlet na vítězství,“ konstatoval trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Body: Šiřina 32, Slavík 11, Gniadek 9, Páleník, Zbránek po 7, Jurečka, Kvapil po 6, Švandrlík 4 – Číž 23, Wallace 14, Novotný 11, Jelínek 10, Skinner 6, Machač, Petráš po 4. Rozhodčí: Baloun, Kapaňa, Linhart. TH: 21/13:12/11. Trojky: 7:13. Doskoky: 51:42. Fauly: 20:21. Průběh: 13:16, 35:34, 55:53.