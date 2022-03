VIDEO, FOTO: Skvělý výkon, trpká porážka. Za výkon se kozlové stydět nemusí

„Už je na čase zase vyhrát. V Hradci Králové to bude těžké utkání, zvlášť po tom, co jsme v pátek nezvládli duel v Brně. Ale pokud chceme dál zůstat v boji o celkové páté místo ve skupině A1, musíme tento zápas dovést do vítězného konce,“ hlásí kolínský asistent Filip Rytina.

Tým trenéra Lubomíra Peterky v této sezoně spoléhá především na produkci svých zahraničních hráčů. Na soupisce nalezneme hned tři hráče srbské národnosti, konkrétně dirigenta hry Pedju Stamenkoviće, Nikolu Pešakoviće a Nikolu Vujoviće. Dále potom slovenského pivota Petera Sedmáka a Chorvata Ozrena Pavloviće. Z českých hráčů je pak nejvytíženější Ondřej Potereka spolu s trojicí David Škranc, Adam Goga a Jiří Šoula.

Utkání v hale Třebeš začíná v 18 hodin.

Kolín to letos na Brno prostě neumí. Prohrál i čtvrté utkání