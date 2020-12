Basketbalisté Kolína se stávají postrachem favoritů. Nedávno potrápili mistrovský Nymburk, ve středu vyhráli v Děčíně a naposledy doma porazili třetí Brno. Díky výhře 83:64 se v tabulce NBL posunuli před svého víkendového soupeře.

Z utkání 12. kola Kooperativa NBL BC Kolín - Brno (83:64). | Foto: René Svoboda

Kolín se dlouho nemohl dostat do rytmu. Z jeho strany to bylo jako na houpačce. Nejprve prohrával, pak vedl, pak zase prohrával, v druhé čtvrtině dokázal vyrovnat, do kabin přesto odcházel s mankem pěti bodů. Střelecky ho držel nad vodou Skinner, autor šestnácti bodů.