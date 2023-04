Medvědí smutek. Prohra s Ostravou znamená předkolo play off

/FOTOGALERIE/ Byl to nejméně pravděpodobný scénář, který ale vyšel. Basketbalisté Kolína v posledním kole nadstavbové části NBL prohráli na domácí palubovce s Ostravou 83:87, ve skupině A1 obsadili poslední osmou příčku a musí do předkola play off. Naopak Ostrava si výhrou vybojovala přímý postup do vyřazovací části.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z utkání nadstavby BC Kolín - Ostrava (83:87). | Foto: David Kratochvíl