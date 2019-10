„Jsme rádi, že jsme uspěli a získali naši první výhru po nepovedeném posledním utkání doma. Vrátilo se nám trochu sebevědomí,“ potěšilo trenéra Kolína Pavla Beneše.

„Jsem strašně zklamaný z toho, jakým způsobem jsme se prezentovali, hlavně v prvním poločase,“ posteskl si trenér Brna Lubomír Růžička.

Kolín začal skvěle. Hrál skvěle v obraně a postupně si budoval náskok, který byl v jednu chvíli osmnáctibodový. Po změně stran Brno začalo mohutně stahovat. Dotáhlo se na dva body. Pak však hráči Kolína opět přepnuli na vyšší rychlostní stupeň a dovedli zápas do vítězného konce.

„Vůbec jsme nezachytili start do druhého poločasu, kdy domácí ukázali svoji sílu. Probrali jsme se až v páté nebo šesté minutě. Našim hráčům patří kredit za to, že dokázali najít mentální i fyzickou sílu a utkání po nezdařilém startu druhé poloviny nepoložit,“ podotkl Pavel Beneš.

„První poločas jsme absolutně nebránili. Pokud chcete hrát s Kolínem, tak musíte začít od obrany, abyste se dostávali do protiútoků nebo poloprotiútoků. To se nám vůbec nestalo, hráli jsme pořád do plných,“ všiml si Lubomír Růžička.

„Pro nás to je ohromně důležité vítězství. Celý týden jsme se zaměřovali na obranu a třiasedmdesát bodů je pro nás super číslo. Plus třiadvacet asistencí znamená, že jsme hráli jako tým a ne individuálně,“ řekl autor 15 bodů Kolína David Machač.

Body: Smithson 26, Heřman 10, Diatta 9, Jokl 8, Kavaš 6, Farský 4, Nehyba 4, Stegbauer 4, Novotný 2 – Igrutinovic 21, Machač 15, Vukosavljević 15, Číž 14, Richardson 12, Kolář 3, Granić 2. Rozhodčí: Kučírek, Kec, Zatloukal. Střelba 2 body: 45/27:45/23. Trojky: 29/5:22/9. TH: 5/4:13/9. Doskoky: 37:41. Chyby: 20:14. Diváci: 284. Čtvrtiny: 18:24, 18:24, 21:15, 16:19.