„Rozhodla první polovina, Brno jednoduše skórovalo z vyložených pozic a dostalo se do laufu. Vrátili jsme se sice do zápasu, ukázali jsme nějakou sílu, ale i bez Lošonského, kterého trápí nějaké zranění, jsme točili málo hráčů. Brnu se zaslouží pogratulovat, protože bylo lepším. Chvilkami jediným mančaftem na hřišti,“ přiznal trenér Kolína Adam Konvalinka.

Basketbaloví kadeti bojují o postup do finálové skupiny

„Zasloužili jsme si vyhrát, vedli jsme bezmála 33 minut,“ uvedl trenér Brna Lubomír Růžička.

„Rozhodlo naše nasazení ve druhé čtvrtině. Byli jsme rychlejší a utáhli jsme šrouby v obraně a vytvořili si bodový polštář. Sice domácí snížili na nějaký rozdíl pěti bodů, ale bylo vidět, že naše bojovnost byla velká. I když nám to přestalo padat, pomohli jsme si útočným doskokem a byli lepším týmem. Zaslouženě si odvážíme výhru,“ dodal Růžička.

Klíčová pasáž mezi druhou nejlepší obranou a druhým nejlepším útokem se odehrála ve druhé a třetí čtvrtině. V této části Brno postupně navyšovalo svůj náskok. V jednu chvíli vedlo o 19 bodů. Zdálo se být rozhodnuto. Kolín se však v závěru vzepřel a začal postupně manko umazávat. Čtyři minuty před koncem ztrácel už jenom pět bodů. Táhl ho kapitán Číž, který zaznamenal celkově 20 bodů, ale ani jeho výkon k úspěchu nevedl. Hosté se po hluché pasáži opět probrali a definitivně zlomili odpor Kolína.

„Bohužel prohra, i když si myslím, že se zápas mohl divákům líbit. My jsme se dokázali vrátit do zápasu z – 19 bodů na -5, poté bohužel přišla naše chvilková impotence, kdy jsme nedokázali skórovat a dotáhnout se. Místo toho Brno zvýšilo svůj náskok na 10 bodů, byl to vabank. Statistiky byly víceméně vyrovnané, Brno vždycky v pravou chvíli dokázalo trefit trojku, nebo dát jednoduchý koš. My jsme si bohužel moc nepomohli trestnými hody, takže Brno zaslouženě vyhrálo. Ale z naší strany to nebyl ostudný výkon a nemáme se za co stydět,“ podotkl pivot Kolína Jiří Jelínek.

„Zápas bych hodnotil pozitivně. Hráli jsme hodně dobře jak v útoku, tak v obraně. Samozřejmě tam pár chyb bylo, ale ohromně cenné vítězství v Kolíně, kde je hala taková trošku specifická a navíc Kolín tenhle rok hraje ve velký pohodě,“ řekl rozehrávač Brna Viktor Půlpán.

Body: Číž 20, Slavinskas 16, Jelínek 15, Šiška 10, Novotný 9, Mareš 7, Petráš 4 – Chatman 19, Bálint 16, Puršl 15, Půlpán 13, Mishula 11, Krakovič 6, Svoboda 6, Körner 3, Křivánek 3. Rozhodčí: Matějek, Kec, Jeřáb. Trojky: 30/11:28/11. Střelba 2 body: 32/13:46/26. TH: 30/22:11/7. Doskoky: 41:40. Chyby: 22:26. Diváků: 613. Průběh: 25:25, 42:52, 63:77.

Video, foto: Kluziště na náměstí už vítá bruslaře. Kapacita je omezená