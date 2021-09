Této akce se zúčastnily týmy z nejvyšší soutěže v Čechách a na Slovensku.

Vítězem se stala Opava. Další celky z NBL si vedly se střídavými úspěchy. Čtvrté místo obsadil Děčín, páté byly Pardubice, za osmým Kolínem skončilo deváté Olomoucko. Pražský USK před Final Four ze soutěže odstoupil.

„Za naši účast v poháru jsem rád, i když výsledkově, a hlavně herně, jsem si naši hru představoval daleko lépe. Chtěli jsme navázat na naši hru z loňské sezony, ale to se nám zatím bohužel nepodařilo,“ uvedl trenér Miroslav Sodoma.

„Do začátku ligové soutěže zbývá necelý týden a my musíme zapracovat na chybách, které nám právě pohárová utkání ukázala. Pravdou je, že vlastně až při těchto utkáních jsme z různých důvodů mohli hrát v této chvíli v nejsilnější sestavě a právě sehranost na obou stranách hřiště byla znát,“ podotkl Sodoma.

Kolín nejprve zavítal na Slovensko, kde odehrál dva zápasy v základní skupině. Ty se mu ale nepovedly, pokaždé inkasoval sto a víc bodů a dvakrát prohrál.

V prvním podlehl těsně Lučenci 99:100 (Lošonský 20, Jelínek 19, Petráš 16, Číž 15, Rožánek 13, Novotný 8, Křivánek 5, Mareš 3).

Ve druhém domácím Levicím 88:102 (Číž 28, Mareš 18, Lošonský 17, Petráš 14, Novotný 6, Jelínek 3, Křivánek 2).

Po neúspěšném vystoupení u našich východních sousedů se následně Medvědi přesunuli do Kolína, kde se odehrála skupina o umístění. Na úvod domácího turnaje narazili na Prievidzu, kterou porazili 84:71.

O konečné umístění se následně utkali s Olomouckem, které v dramatické koncovce porazili o bod 67:66 (Číž 17, Lošonský 13, Jelínek 10, Mareš 10, Petráš 6, Rožánek 6, Novotný 5).

„V utkáních kluci ukázali, že jsou schopni hrát dobrý basketbal. Pokud bychom například hráli tak, jako prvních patnáct minut v Levicích v prvním utkání, budu spokojený. Tím by přišly i výsledky. Obráceně, hrát jako prvních patnáct minut druhého zápasu, může to s námi vypadat špatně. Ale je to stále jen příprava a je třeba se z chyb poučit. Za poslední výhru v poháru proti Olomoucku jsem rád, hlavně z důvodu, že kluci ukázali, že i když se střelecky nedaří, jsme schopni vyhrát, a to se cení. Vyhrávat, když se daří, umí každý, ale když se nedaří, to se každému nepovede. Teď se musíme připravit na první utkání v mistrovské sezoně, kdy k nám v sobotu přijede favorit ze všech favoritů největší, a tím je Nymburk. Věřím, že nás v tomto utkání přijde podpořit co nejvíce fanoušků a my určitě budeme bojovat tak, abychom je nezklamali,“ dodal Miroslav Sodoma.

Kolín se stal jedním z míst, kde se konala jedna ze skupin. A jako pořadatel se ukázal v nejlepším světle.

Ne zrovna v ideálních kolínských podmínkách zvládl uspořádat mezinárodní turnaj v olympijském sportu.

„Jsem rád, že jsme dokázali v Geosan aréně uspořádat velký mezinárodní turnaj a předvedli tak všem, že to jde i v kolínských podmínkách. Chtěl bych poděkovat partnerům za pomoc a všem pořadatelům za perfektně odvedenou práci,“ řekl prezidenta klubu BC Kolín Martin Buřič.