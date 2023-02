„Konečně jsme se zmátořili a zlomili sérii co nás teď držela. Prvních pět minut nebylo moc koukatelných, ale bylo to asi tím, že oba týmy jsou nervózní a nemají momentálně očekávané výsledky. My se poté dostali konečně do pohybu, šel nám míč z ruky, trefovali jsme a myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli. Super postup alespoň do jednoho Final 4 a teď si to půjdeme rozdat o medaile,“ uvedl trenér Kolína Adam Konvalinka.

„Od začátku zápasu hráli domácí lépe než my, byli koncentrovanější, speciálně v útoku. Udělali si vysoký náskok po dvaceti minutách. Kolín je kvalitní tým, proměnil i nějaké těžké střely a vedl už o 24 bodů. My jsme poté začali více tlačit, šli jsme na minus osm, ale už jsme neměli víc sil,“ přiznal trenér Pardubic Dino Repeša.

Byl to souboj zklamaných. Oba týmy ve středu vypadly v evropském poháru Alpe Adria Cupu těsně před branami Final 4, a tak si chtěly napravit reputaci v domácím poháru. Lépe se to povedlo Medvědům.

Ti neměli s Pardubicemi větší problém. Hlavně v prvním poločase se jim dařilo. Klíčovou pasáží byla druhá čtvrtina, kterou vyhráli jasně 36:19. V dalším průběhu si postupně vybudovali čtyřiadvacetibodový náskok. Pardubice poté začaly stíhací jízdu, dostaly se na rozdíl sedmi bodů, víc jim ale Kolín nepovolil a zaslouženě se radoval z postupu mezi elitu.

„Začátek zápasu byl z obou stran opatrnější, bylo poměrně nízké skóre. Poté jsme se rozjeli, začali jsme lépe bránit, vybojovali jsme si celkem pohodový dvacetibodový náskok. Rád bych řekl, že jsme ho udrželi až do konce, ale nestalo se tak. Pardubice na nás začaly tlačit, my jsme lacině ztráceli míče a z toho proměnili jednoduché koše. Poté jsme ale zase zapnuli a dokázali jsme zápas dovést do vítězného konce,“ oddechl si křídelní útočník Kolína Michal Mareš.

„Začátek nebyl z naší strany úplně špatný, ale potom zase přišel náš výpadek, kdy Kolín odskočil do vedení o deset a více bodů. My teď nejsme v takové pohodě a rozpoložení, abychom se dostali zpět do takového zápasu. Ve druhém poločase jsme to alespoň nezabalili, což je takové malé pozitivum. Dokázali jsme to trošku zdramatizovat, ale Kolín měl utkání pod kontrolou. My jsme teď dole, asi nejvíc za tuto sezonu a je to jen na nás, hráčích, abychom se z toho vyhrabali. Máme před sebou už jen ligovou soutěž a my se musíme zkoncentrovat a věřit, že se to zase obrátí a vrátíme se na tu vlnu, kterou jsme měli před měsícem,“ podotkl křídelní útočník Pardubic Petr Šafarčík.

Body: Číž 18, Mareš 16, Lošonský 13, Šiška 13, Petráš 12, Novotný 8, Jelínek 5, Křivánek 2 – Švrdlík 18, Šafarčík 14, Vyoral 14, Rikić 11, Neal 9, Čolak 7, Štěrba 3. Rozhodčí: Baloun, Hartig, Karafiát. Trojky: 25/11:25/9. Střelba 2 body: 27/17:38/20. TH: 24/20:14/9. Doskoky: 31:31. Chyby: 18:23. Diváků: 582.

