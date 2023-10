/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Kolína prožívají skvělý vstup do nové sezony v Kooperativa NBL. Po třech kolech mají plný počet bodů. Naposledy v domácím prostředí porazili pražskou Slavii 85:75.

Z utkání BC Kolín - Slavia Praha (85:75). | Foto: David Kratochvíl

„Bylo to vydřené vítězství. Slavia hrála výborně. My se trápili skoro 40 minut, ale dokázali jsme v poslední čtvrtině udělat rozdíl deseti bodů a rozhodnout utkání,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

„Vyhráli jsme díky dobrému doskoku, měli jsme padesát doskoků, z toho osmnáct útočných. Nedařila se nám střelba za tři body, naštěstí jsme měli útočný doskok a spoustu obranných v poslední čtvrtině,“ oddechl si Benáček.

„Kolín byl lepší. My musíme hrát celých čtyřicet minut, což se nám nepovedlo. Nebyli jsme tak efektivní jako Kolín, který nás do půle ničil na doskoku. Pak jsme to dorovnali, ale v závěru jsme potřebovali, když se zápas lámal, proměnit víc trestných hodů,“ podotkl trenér Slavie Hugo Salgado.

Kolín hrál v takových vlnách, vypracoval si relativně bezpečný náskok (9 až 10 bodů), vzápětí ale o něj přišel. Soupeř se vždy dokázal přiblížit. Když se Medvědi ve čtvrté čtvrtině dostali do dvouciferného vedení, už ho neztratili.

„Zápas jsme nezačali podle našich představ a od začátku měl Kolín vedení. Někdy ve třetí čtvrtině se nám podařilo zlepšenou obranou dotáhnout. Bohužel v koncovce měl Kolín možná víc štěstí, možná víc zkušeností a došlo to bohužel do jasný koncovky,“ řekl bývalý hráč Medvědů a současná opora Slavie Michal Mareš.

Body: Smith 27, Číž 22, Halada 11, Petráš 9, Novotný 8, Redparth 5, Goga 3 – Varner 21, Newkirk 18, Pumprla 10, Shelton 9, Thompson 8, Jelínek 6, Mareš 3. Rozhodčí: Kučírek, Kec, Bohata. Střelba 2 body: 41/23:50/22. Trojky: 34/10:20/5. TH: 11/9:23/16. Doskoky: 50:38. Chyby: 20:16. Diváků: 586. Průběh: 22:13, 41:39, 61:58.

