Konec roku nezastihl kolínské basketbalisty v dobrém rozpoložení. Posledních deset utkání prohráli a na pevno se usadili na posledním místě tabulky NBL. Závěrečný duel roku 2019 prohráli doma s Brnem 76:87.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michaela Hasíková

Byl to souboj o Černého Petra. Proti sobě stály dva nejhorší týmy soutěže, které měly naprosto shodnou bilanci (2-13). Lépe do utkání vstoupilo Brno. To si postupně budovalo náskok a po patnácti minutách vedlo dvouciferným rozdílem. Kolín ale manko brzo smazal a do přestávky si vybudoval těsné vedení.