„Od začátku utkání jsme na Nymburk ztráceli kolem deseti bodů. Vždycky, když jsme se přiblížili, Nymburk nám zase odskočil. Ve druhém poločase jsme lepší obranou a díky lepšímu obrannému doskoku se nám podařilo jít přes Nymburk. Poslední minuty odehrál skvěle Ondra Šiška, dal důležitý nájezd, těžkou trojku a to si myslím, že byl klíčový okamžik. Potom už jsme utkání zkušeně dohráli.,“ uvedl křídelní útočník Kolína Michal Mareš.

„Kolín měl ve druhém poločase v důležitých momentech více ze hry, hrál chytřeji než my. Dopouštěli jsme se zbytečných chyb v obraně, nechávali jsme Kolínu několik snadných zakončení zpod koše, někdy i s faulem. V současné době se nacházíme trošku dole, panuje u nás přestavba, dva hráči odešli. Zvykáme si na nové hráče, ale tohle není výmluva. Musíme v těchto zápasech, kdy vedeme a máme více ze hry, lépe zvládnout,“ podotkl pivot Nymburka Petr Benda.

Kolín neměl za sebou povedené období, poslední tři duely ztratil. Navíc stál proti týmu, který soutěži dlouhodobě kraluje. Ale ani ten se nenachází v dobrém rozpoložení. Po vypadnutí z Ligy mistrů mu odešli dva stěžejní hráči, které zatím nikdo nedokázal nahradit. Ani nově příchozí Ondřej Sehnal.

Nymburk sice od začátku diktoval tempo hry, dlouhou dobu byl ve vedení kolem deseti bodů. Až v závěru třetí části Kolín manko postupně umazal. Do čtvrté čtvrtiny nastupovali Medvědi s mankem čtyř bodů. Najednou cítili šanci a do soupeře se zakousli jako do zraněné kořisti. Když Petráš tři minuty před koncem poprvé poslal Kolín do vedení, téměř vyprodaná hala se otřásala v základech.

Pak se v důležitých pasážích připojili další jeho spoluhráči, hlavní roli však sehrál Ondřej Šiška. 49 vteřin před koncem proměnil trojku, čímž definitivně zlomil odpor soupeře. Lepší vstup do nového roku si hráči Kolína nemohli přát.

„Bylo to utkání dvou poločasů. V prvním jsme sice slušně bránili, ale dovolili jsme Nymburku několik otevřených střel a to je vyneslo do desetibodového vedení. Ve druhém poločase jsme v obraně utáhli šrouby a šli si pro výhru mnohem víc než Nymburk. Pro nás skvělá výhra po třech porážkách,“ uvedl trenér Kolína Adam Konvalinka, který nezapomněl pochválit ani fanoušky.

„Moc děkujeme fanouškům za to, jak nám pomohli. Udělali skvělou kulisu,“ dodal.

„Těžko se to hodnotí. Myslím, že první poločas byl z naší strany solidní, mohli jsme dát více než 40 bodů, ale v útoku se stále trápíme. Je vidět, že hra, kterou jsme hráli do Vánoc a byla postavena na rozehrávačích Klassenovi a Simmonsovi, tak po jejich odchodu se ostatní hráči bojí vzít jejich roli. Být aktivnější, chytřejší v útoku,“ přiznal trenér Nymburka Ladislav Sokolovský.

„Na začátku druhého poločasu jsme udělali několik hloupých chyb v obraně, kdy místo toho, abychom odskočili na víc než deset bodů, tak soupeř stáhl náš náskok. Vypadalo to pak, že máme strach, že prohrajeme. Je hezké, že 34 minut vedeme, ale Kolín byl na konci utkání v útoku nebezpečnější, i když nehrál nic světového. Ale bohužel jsme udělali na konci chyby v obraně a z toho pramenily nějaké šťastné střely. Jediné, co se nám dá v obraně vytknout, je obranný doskok, šestnáct útočných doskoků domácích je strašně moc. V té konečné fázi asi právě toto rozhodlo,“ dodal zklamaný Ladislav Sokolovský.

Body: Petráš 20, Šiška 16, Slavinskas 15, Mareš 10, Číž 7, Novotný 5, Lošonský 4 – Benda 18, Palyza 14, Lockett 8, Kovář 7, Kříž 7, Rylich 7, Sehnal 4, Watson 4. Rozhodčí: Blahout, Kapaňa, Kubiš. Trojky: 34/6:32/7. Střelba 2 body: 35/17:41/19. TH: 35/25:18/10. Doskoky: 47:39. Chyby: 20:28. Diváků: 683. Průběh: 13:14, 30:40. 52:56.